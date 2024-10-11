Cumhurbaşkanı Erdoğan Sırbistan'da Resmi Törenlere Katılıyor

GÜNDEM / 11 Ekim 2024

ANADOLU AJANSI - Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

Cumhurbaşkanı'nın Sırbistan Ziyareti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Sarayı'nda resmi karşılama törenine katılacak. Aleksandar Vucic ile gerçekleştireceği ikili görüşmede, Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin Dördüncü Toplantısı'na iştirak edecek.

Erdoğan, Vucic ile anlaşmaların imza törenine katılacak ve ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek. Ayrıca, Vucic'in vereceği resmi yemekte ve Türkiye-Sırbistan İş Forumu'nda yer alacak.

TBMM Başkanı'nın Türkmenistan Ziyareti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta düzenlenecek Uluslararası "Zaman ve Uygarlık İlişkisi-Modern Dünya ve Kalkınmanın Temeli" forumuna katılım gösterecek.

CHP Genel Başkanı'nın Programı

Özgür Özel, İl Belediye Başkanları Toplantısı, Ulusal Çanakkale Roman Çalıştayı ve Mudanya Mütarekesi'nin 102. yıldönümü kutlama etkinliklerine iştirak edecek.

Yürütme ve Yüksek Düzeyli Ziyaretler

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Gedik Üniversitesi 2024-2025 Akademik Yılı Açılış Töreni'nde bulunacak, Yalova'da Valiliği ziyaret edecek ve ilinin Adalet Ek Hizmet Binası'nın açılışını gerçekleştirecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Başakşehir’de sosyal konut ve kentsel dönüşüm projelerinin anahtar teslim törenine katılacak. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kosova Barış Gücü Komutanlığı görevini İtalya'ya devretme törenine iştirak edecek.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Iğdır ve Ağrı'da çeşitli ziyaretlerde bulunacak ve değerlendirme toplantılarına katılacak.

Ekonomi ve Finans Gelişmeleri

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ekim ayına yönelik piyasa katılımcıları anketi ile ağustos ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini açıklayacak. Aynı zamanda Türkiye İstatistik Kurumu, ağustos ayına ait ticaret satış hacim ve ciro endekslerini duyuracak.

Dünya ve Diplomasi

İsrail'in Gazze Şeridi ve Lübnan'a yönelik saldırılarına dair gelişmeler dünya genelinde takip ediliyor.

Spor Etkinlikleri

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup üçüncü maçında Karadağ ile karşılaşacak. Ümit Milli Takım ise 2025 Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası Elemeleri'nde Letonya ile mücadele edecek.

Basketbolda Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde ve voleybolda Vodafone Sultanlar Ligi'nde çeşitli maçlar gerçekleşecek.

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