Cumhurbaşkanı Erdoğan Sırbistan'da Sancak Bölgesi Liderleriyle Görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan'da Sancak Bölgesinin Liderleriyle Bir Araya Geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan'ın Müslüman nüfusun yoğun olduğu Sancak bölgesinin siyasi ve dini liderleriyle önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Toplantı, Hyatt Hotel'de yapıldı.

Görüşmede Kimler Vardı?

Toplantıya Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren de katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabulün ardından otelden ayrıldı.