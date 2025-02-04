Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanı Şara'nın Ziyaretini Tarihi Olarak Nitelendirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tarihi Açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Şara'nın gerçekleştirdiği ziyareti "tarihi nitelikte" olarak değerlendirdi. Erdoğan, bu ziyaretin ülkelerimiz arasında daimi dostluk ve işbirliği döneminin başlangıcı olduğunu ifade etti.

Yeni Bir Dönem Başlıyor

Erdoğan, iki ülke ilişkilerinin güçlenmesi ve bölgesel işbirliklerinin artması adına atılan bu adımı önemsediğini sözlerine ekledi. Türkiye ve Suriye arasındaki bu yeni dönem, uluslararası ilişkiler açısından da önemli bir yere sahip.