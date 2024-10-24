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Cumhurbaşkanı Erdoğan Tataristan'dan Ayrıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tataristan'da BRICS Zirvesi'ne katıldı ve ardından ülkeye veda etti.

Yayın Tarihi: 24.10.2024 13:32
Güncelleme Tarihi: 24.10.2024 13:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan Tataristan'dan Ayrıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Tataristan'dan Ayrıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BRICS Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'dan ayrıldı.

Erdoğan, Uluslararası Kazan Havalimanı'ndan uğurlandı. Uğurlama töreninde, Tataristan Başbakanı Birinci Yardımcısı Rustem Nigmatulen, Kazan Belediye Başkanı İlsur Metşin, Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç ve ilgili konsolosluk yetkilileri yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ve beraberindeki heyetle birlikte Tataristan'ı terk etti.

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