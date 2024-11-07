Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'ı Seçim Zaferi İçin Tebrik Etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a Tebrik Telefonu

Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni başkanı olarak seçilen Donald Trump ile telefonda bir araya geldi.

Görüşme sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'ı seçim zaferi dolayısıyla kutladı ve iki ülke arasındaki işbirliğini güçlendirme konusunda iyi dileklerde bulundu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, görüşmenin detaylarını içeren bir açıklama yaptı. Erdoğan, yeni dönemde Türkiye ile ABD ilişkilerini daha ileri taşımak için umutlu olduğunu ifade etti.