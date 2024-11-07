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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile Türkiye-ABD İlişkilerini Güçlendirme Taahhüdünde Bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile yaptığı görüşmede Türkiye-ABD işbirliğini artırmayı hedeflediklerini vurguladı.

Yayın Tarihi: 07.11.2024 00:22
Güncelleme Tarihi: 07.11.2024 00:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile Türkiye-ABD İlişkilerini Güçlendirme Taahhüdünde Bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile Görüşme Gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya gelerek iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi üzerine önemli mesajlar verdi.

Yeni Dönemde İşbirliği Vurgusu

Bu görüşmede Erdoğan, Türkiye ile ABD arasında kapsamlı bir işbirliği geliştirme arzusunu dile getirdi. İki lider, mevcut ilişkilerin güçlendirilmesi gerektiği konusunda hemfikir olduklarını ifade ettiler. Gelecek Dönem İçin Umut Verici Adımlar

Erdoğan, işbirliği ve ortaklık alanlarında atılacak adımlarla ilgili olumlu bir hava bulunduğunu belirtti. Türkiye’nin stratejik önemi ve iki ülke arasındaki dostluğun pekiştirilmesi amaçlanıyor.

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