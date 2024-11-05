Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı Yemeğine Katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan'da Yemekte
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan'da düzenlenen ve Türk Devletleri Teşkilatı Devlet ve Hükümet başkanlarının onuruna verilen yemeğe katıldı.
Yemek Detayları
Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Bişkek'teki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda düzenlediği bu özel yemek, basına kapalı bir ortamda gerçekleşti.
Katılımcı Heyetler
Yemekte, katılımcı ülkelerin heyetleri de yer alarak, Türk Devletleri Teşkilatı çerçevesinde önemli bir buluşma sağlandı.