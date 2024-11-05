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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı Yemeğine Katıldı

Kırgızistan'da düzenlenen yemekte Cumhurbaşkanı Erdoğan, diğer devlet başkanları ile bir araya geldi.

Yayın Tarihi: 05.11.2024 18:50
Güncelleme Tarihi: 05.11.2024 18:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı Yemeğine Katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan'da Yemekte

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan'da düzenlenen ve Türk Devletleri Teşkilatı Devlet ve Hükümet başkanlarının onuruna verilen yemeğe katıldı.

Yemek Detayları

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Bişkek'teki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda düzenlediği bu özel yemek, basına kapalı bir ortamda gerçekleşti.

Katılımcı Heyetler

Yemekte, katılımcı ülkelerin heyetleri de yer alarak, Türk Devletleri Teşkilatı çerçevesinde önemli bir buluşma sağlandı.

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