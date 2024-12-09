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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Tarihe Yön Veriyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin barışçı politikalarıyla dünya meselelerine yön verdiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 09.12.2024 19:28
Güncelleme Tarihi: 09.12.2024 19:28
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Tarihe Yön Veriyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Önemli Açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin uluslararası ilişkilerdeki rolüne dikkat çekerek, "Türkiye, dünya meselelerinin seyrini değiştiren barışçı ve aktif politikalarıyla tarihe yön vermekte, hem kendi hem insanlık tarihini yeniden yazmaktadır" dedi.

Barışçı Politikaların Önemi

Erdoğan, Türkiye'nin izlediği dış politikanın, barış ve istikrar yolunda attığı adımlarla dünya genelinde takdir topladığını belirtti. Ülkesinin, yapıcı yaklaşımı sayesinde uluslararası platformda kendisine sağlam bir yer edindiğini ifade etti.

Gelecek Vizyonu

Cumhurbaşkanı, bu başarıların, Türkiye'nin geleceğe dair kararlılığını ve güçlü vizyonunu pekiştirdiğini vurguladı. Erdoğan, Türkiye'nin dünya barışına katkı sağlamayı sürdüreceğini dile getirdi.

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