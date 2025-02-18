Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Lideri Zelenskiy'i Karşılayacak!

18 Şubat 2025'te önemli siyasi gelişmeler ve ekonomi açıklamaları gerçekleşecek.

Yayın Tarihi: 18.02.2025 09:00
Güncelleme Tarihi: 18.02.2025 09:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Lideri Zelenskiy'i Karşılayacak!

GÜNDEMİ SÜREKLİ DEĞİŞEN GÜN

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi bir törenle karşılayacak. İkili görüşmenin ardından heyetler arası çalışma yemeği düzenlenecek ve anlaşmaların imza töreni ile ortak basın toplantısı gerçekleştirilecek. Bu önemli buluşma, 18 Şubat 2025 tarihinde Ankara'da saat 14.00'te başlayacak.

TBMM ve Yürütme Organı Görüşmeleri

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Tokyo'da Japonya Danışma Meclisi Başkanı Masakazu Sekiguchi ile önemli bir görüşme yapacak. Ayrıca, CHP Genel Başkanı Özgür Özel de partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye İnşaat Sektörü Çalıştayı'na katılacak. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi hakkında basın toplantısı düzenleyecek.

Ekonomi ve Finans Gelişmeleri

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İtalya ile işbirliği görüşmelerine imza atacak. Ayrıca Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ukrayna Ekonomi Bakanı ile buluşacak. Türkiye İstatistik Kurumu, Ekim-Aralık 2024 dönemine ait iş gücü verilerini açıklayacak.

Dünya Diplomasi Gündemi

İsrail ile Hamas arasında Gazze'de yürürlüğe giren ateşkes ile esir takası sürecinde gelişmeler dikkatle izleniyor.

Spor Müsabakaları ve Etkinlikler

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Gençlik Politika Belgesi paydaş toplantısına katılacak. A Milli Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası elemeleri öncesi medya gününde İtalya ve İzlanda maçlarına hazırlanacak.

Voleybol dünyasında ise önemli çeyrek final maçları ve Galatasaray'ın yarı final rövanşı düzenlenecek.

Tümü bu gelişmeler, 18 Şubat 2025 tarihinde gerçekleşecek ve takip edilmeye değer öneme sahip.

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