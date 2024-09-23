Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı ile Görüştü

Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı ile önemli görüşme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in işlediği suçların uluslararası tahkime tabi olması gerektiğinin altını çizdi. Erdoğan, bu kapsamda Karim Khan ile gerçekleştirdiği görüşmede, Gazze'de yaşananlara dikkat çekerek, uluslararası hukukun korunmasının önemine vurgu yaptı.

İsrail’in Hesap Vermesi Gerekiyor

Cumhurbaşkanı, Netanyahu yönetiminin uluslararası hukuku ihlal ederek Gazze'de bir soykırıma imza attığını belirtti. Erdoğan, bu tür davranışların uluslararası arenada yanlız kalmaması için mutlaka denetlenmesi gerektiğini ifade etti.

Türkiye'nin Çabaları Sürüyor

Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde açılan soykırım davasının sonuçlanmasının ve suçluların adalet önüne çıkarılmasının büyük önem taşıdığını dile getiren Erdoğan, Türkiye’nin bu konudaki gayretlerini sürdüreceğini ekledi. Hükümet olarak, soykırım suçunun belgeleriyle birlikte uluslararası kamuoyuna duyurulması için var güçleriyle çalışacaklarını belirtti.