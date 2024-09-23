DOLAR
34,12 -0,1%
EURO
37,96 0,4%
ALTIN
2.882,9 -0,29%
BITCOIN
2.165.398,71 -0,48%

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı ile Görüştü

Erdoğan, İsrail'in soykırım suçları için hesap vermesi gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 23.09.2024 20:33
Güncelleme Tarihi: 23.09.2024 20:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı ile Görüştü

Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı ile önemli görüşme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in işlediği suçların uluslararası tahkime tabi olması gerektiğinin altını çizdi. Erdoğan, bu kapsamda Karim Khan ile gerçekleştirdiği görüşmede, Gazze'de yaşananlara dikkat çekerek, uluslararası hukukun korunmasının önemine vurgu yaptı.

İsrail’in Hesap Vermesi Gerekiyor

Cumhurbaşkanı, Netanyahu yönetiminin uluslararası hukuku ihlal ederek Gazze'de bir soykırıma imza attığını belirtti. Erdoğan, bu tür davranışların uluslararası arenada yanlız kalmaması için mutlaka denetlenmesi gerektiğini ifade etti.

Türkiye'nin Çabaları Sürüyor

Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde açılan soykırım davasının sonuçlanmasının ve suçluların adalet önüne çıkarılmasının büyük önem taşıdığını dile getiren Erdoğan, Türkiye’nin bu konudaki gayretlerini sürdüreceğini ekledi. Hükümet olarak, soykırım suçunun belgeleriyle birlikte uluslararası kamuoyuna duyurulması için var güçleriyle çalışacaklarını belirtti.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere Eylül Sonuna Kadar Çifte Ödeme Müjdesi! SGK, SSK, Bağkur, Emekli Sandığı, 4A, 4B ve 4C Tüm Emekliler Faydalanacak!

Yargıtay Başkanlığı'ndan Yüksek Maaşlı Personel Alımı İlanı: KPSS’li ve KPSS'siz Başvuru ile Memur Olma Fırsatı

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Personel Alımı İlanı Yayımlandı: İşte Başvuru Şartları

Galaxy S25 Ultra Bomba Gibi Geliyor: 2025 Yılının En Güçlü Amiral Gemisi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Şehit Polis Şeyda Yılmaz'ın Vurulma Anı Güvenlik Kamerasında! Kahreden Detay Ortaya Çıktı
2
Libya'da Petrol Üretimi Durduruldu: Merkez Bankası Krizi Devam Ediyor
3
Irak, Lübnan'a İnsani Yardım Gönderiyor
4
Tanzanya'da Muhalefet Partisi Lideri Gözaltına Alındı
5
BM'den Lübnan'daki Sivil Kayıplara Dikkat
6
Van'da 66 Milyon Liralık 22 Kilogram Külçe Altın Yakalandı
7
İran Cumhurbaşkanı: Nükleer Anlaşmaya Dönme Hazırlığı

Sermaye Piyasası Kurulu Bilişim Personeli Alımı Yapıyor! KPSS’li ve KPSS’siz Başvuru Şartları

Samsung Galaxy S24 Ultra, iPhone 16 Pro Max’i Geride Bıraktı

2025'te devreye girecek yeni emeklilik sistemine dair tüm detaylar

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Personel Alımı İlanı Yayımlandı: İşte Başvuru Şartları

Galaxy S25 Ultra Bomba Gibi Geliyor: 2025 Yılının En Güçlü Amiral Gemisi

Milli Eğitim Bakanlığı Yüksek Maaş ile 100 Memur Alımı İlanı Yayımladı: İşte Başvuru Şartları ve Detaylar

Yargıtay Başkanlığı'ndan Yüksek Maaşlı Personel Alımı İlanı: KPSS’li ve KPSS'siz Başvuru ile Memur Olma Fırsatı

ATM Kullanıcılarına BDDK'dan Kritik Uyarı: Pazartesi İtibarıyla Zorunlu Oluyor

24 Eylül 2024 Salı Günlük Burç Yorumları! Aşk, Para, İş ve Sağlık Falı

Emeklilere Eylül Sonuna Kadar Çifte Ödeme Müjdesi! SGK, SSK, Bağkur, Emekli Sandığı, 4A, 4B ve 4C Tüm Emekliler Faydalanacak!

Her istifa edeni yüzbinlerce liraya boğabilecek gelişme! Kıdem tazminatı kuralları değişti

Meclis açılmadan müjdesi geldi! Erken emeklilikte 1999-2008 SGK Girişine Dikkat!