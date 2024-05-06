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Cumhurbaşkanı Erdoğan Vakıf Haftası Toplu Açılış ve Vakıf İnsan Ödül töreninde konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde Vakıf Haftası Toplu Açılış ve Vakıf İnsan Ödül törenine katıldı. Burada konuşma yapan Erdoğan, İsrail konusunu gündeme getirdi.

Yayın Tarihi: 06.05.2024 16:01
Güncelleme Tarihi: 06.05.2024 16:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan Vakıf Haftası Toplu Açılış ve Vakıf İnsan Ödül töreninde konuştu

Vakıf Haftası Toplu Açılış ve Vakıf İnsan Ödül törenine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, tören esnasında konuşma yaptı. İsrail ile olan ilişkilere konuşmasında yer veren Erdoğan, “Tamamen canileşen İsrail yönetimini ateşkese zorlamak amacıyla hem diplomasi hem de ticari anlamda baskıyı artıyoruz. İlk önce 54 ürün İsrail’e ihracat ve ithalat kısıtlaması getirmiştik. Şimdi de soykırım davasına müdahil olduk, ticari ilişkileri tümüyle kestik” ifadelerini kullandı.

Erdoğan, vatandaşların son dönemdeki serzenişlerinin arttığının da farkında olduklarını dile getirerek, “Hatalarımızın ve varsa ihanetlerin üzerine gidecek ve tespit edeceğiz. Kamu hizmetinin en iyi şekilde sunulması için her türlü tedbiri de alacağız” şeklinde konuştu.

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