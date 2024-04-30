Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AK Parti Genel Merkezi'nde 2 Mayıs'ta buluşacak

Türkiye'nin siyasi gündemini hareketlendirecek önemli bir buluşma haberi geldi! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i AK Parti Genel Merkezi'nde kabul edecek.



Gelen son bilgilere göre, Erdoğan ile Özel arasındaki görüşme, 2 Mayıs Perşembe günü saat 16.00'da gerçekleşecek. Bu kritik görüşme, Türkiye'nin siyasi atmosferinde önemli yankılar uyandırması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Özel'i AK Parti Genel Merkezi'nde ağırlayacak olması, siyasi partiler arasındaki diyaloğun ve işbirliğinin önemine işaret ediliyor. Buluşma, ülke gündeminin önemli konularını ele almak ve fikir alışverişinde bulunmak adına büyük bir fırsat ve önem arz ediyor..

Türkiye'nin siyasi geleceğini şekillendirecek bu görüşme için heyecan dorukta!