Bist 100
10.158,63 0%
DOLAR
32,2 0,03%
EURO
35,24 0,08%
ALTIN
2.457,87 0,1%

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına Muhsin Şentürk'ü atadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı görevine Yargıtay Daire Başkanı Muhsin Şentürk atanmıştır

Yayın Tarihi: 16.05.2024 00:52
Güncelleme Tarihi: 16.05.2024 00:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına Muhsin Şentürk'ü atadı

Muhsin Şentürk Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı olarak seçildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı görevine Yargıtay Daire Başkanı Muhsin Şentürk'ü atadı. Bu önemli atama kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak duyuruldu.

Resmi kararda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Anayasanın 154'üncü maddesi ile Yargıtay Kanununun 30 ve 32. maddeleri gereğince Yargıtay Büyük Genel Kurulu tarafından aday gösterilen isimler arasından Şentürk'ü seçtiği belirtildi.

Muhsin Şentürk'ün Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı olarak atanması, Türkiye'deki yargı sisteminin önemli bir pozisyonuna yapılan kritik bir atama olarak dikkat çekiyor.

İLGİLİ HABERLER

KPSS’den 55 alsanız gerisi kolay! Üniversiteye onlarca alım yapılacak

İŞKUR patır patır alım yapacak! 30-40 Bin maaşla personel alımları başladı

O ünlü de doğal güzel çıkmadı! İşte o ünlünün estetiksiz hali

Onlara da güncelleme geldi! Para transferlerinde yeni dönem başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
5
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak
6
İstanbullulara müjdeli haber verildi! 31 Mart'a kadar tamamen ücretsiz olacak
7
İstanbul'un tüm ilçelerine duyuruldu! Tedbir almadan dışarı çıkan ah vah edecek

O ünlü de doğal güzel çıkmadı! İşte o ünlünün estetiksiz hali

Herkesin bildiği o ürünün hasatları başladı! Kilosu resmen dudak uçuklattı

Zahterin bu faydası hiç bilinmiyordu! Herkes muhakkak evinde bulundurmak isteyecek

Meteorolojiden günlerce sürecek sağanak uyarısı geldi! Camı pencereyi kapatıp dışarı çıkmayın

Bu 3 malzemeyle sararan beyaz çamaşırlara son! Evde kolay ekolojik deterjan tarifi

Garanti Bankası’ndan emeklilere efsane promosyon fırsatı! Emekliler nefes alacak

İŞKUR patır patır alım yapacak! 30-40 Bin maaşla personel alımları başladı

Pilavı lapa olanlar buraya! Bu tüyo tüm lapa pilavları kurtaracak

Ünlü deprembilimci açıklamasıyla yürekleri ağıza getirdi! Depremde o şehirler dahi güvenli değil

KPSS’den 55 alsanız gerisi kolay! Üniversiteye onlarca alım yapılacak

Meclis'te kalem kırıldı! Mayıs ayı faturalarına zam geldi

Onlara da güncelleme geldi! Para transferlerinde yeni dönem başladı