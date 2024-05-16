Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına Muhsin Şentürk'ü atadı

Muhsin Şentürk Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı olarak seçildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı görevine Yargıtay Daire Başkanı Muhsin Şentürk'ü atadı. Bu önemli atama kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak duyuruldu.



Resmi kararda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Anayasanın 154'üncü maddesi ile Yargıtay Kanununun 30 ve 32. maddeleri gereğince Yargıtay Büyük Genel Kurulu tarafından aday gösterilen isimler arasından Şentürk'ü seçtiği belirtildi.

Muhsin Şentürk'ün Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı olarak atanması, Türkiye'deki yargı sisteminin önemli bir pozisyonuna yapılan kritik bir atama olarak dikkat çekiyor.