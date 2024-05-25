Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Yılın ikinci yarısında dezenflasyon süreci başlayacak”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEİK Genel Kurulu ve Ustalara Saygı Ödül Töreni'ne katılarak bazı açıklamalarda bulundu. Enflasyonla ilgili konuşan Erdoğan, yılın ikinci yarasından itibaren dezenflasyon sürecinin başlayacağını ifade etti.

Erdoğan’ın konuşmasında öne çıkan başlıklar ise şu şekilde:

“İsrail’e baskı yapmaya devam edeceğiz”

“Gazze’de 36 bin masumu şehit eden İsrail’i ateşkese zorlamak için ticari işlemleri durdurmuştuk. Gazze’de katliama son verilene kadar baskılara devam edeceğiz.”

“Depremlerin ekonomik maliyeti 104 milyar dolar”

“Covid salgını, küresel ekonominin sarsılmasına sebep oldu. Bölgemizdeki çatışmalar ve 6 Şubat depremleri de ekonomimizi olumsuz yönde etkiledi. 53 binden fazla insanımızın hayatını kaybettiği depremlerin ekonomik maliyeti 104 milyar dolar. Üretim tesislerimiz zarar gördü, ticarethaneler yıkıldı, işletmeler kapandı. Ne Avrupa ne Amerika, böyle bir badireyi kolay atlatamaz. Üst üste seçimler de ülke ekonomisini durağan bir hale getirdi. Tüm bunlara rağmen ihracatta, büyümede, istihdam ve yatırımlarda ilerleme kaydettik. Siz DEİK üyelerimizin de katkısı ile ihracatımız 255 milyar doları aşarak cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdı.”

“Ekonomi programın olumlu sonuçlarını görüyoruz”

“Ekonomide yol haritamız Orta Vadeli Program ve 12'nci Kalkınma Planı oldu. Biz başkaları gibi kendi siyasi ikbalimiz uğruna ülkemizin geleceğini riske atmadık. Ekonomi politikalarımızın olumlu sonuçlarını alıyoruz. Geçen yıl bu dönemde 97,1 milyar dolar olan brüt rezervlerimiz 42 milyar dolar artışla 140 milyar dolara çıkmış durumda. Bizim asıl hedefimiz enflasyonu düşürmek. Bu konuda kararlıyız ve sabırlıyız. Kolaycı çözümler peşinde asla olmadık. Mayıs ayında en yüksek seviyeden sonra, yılın ikinci yarasında dezenflasyon süreci başlayacak.”