Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ilk Türk Astronot Alper Gezeravcı'yı kabul etti

Alper Gezeravcı, Türkiye'nin uzaya yolladığı ilk astronot olarak Ankara'ya geri döndü. Esenboğa Havalimanı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ailesi tarafından karşılanan Gezeravcı, uzayda taşıdığı Türk bayrağını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sundu.





Türk bayrağını alnına dokundurup öpen Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabulde eşi Emine Erdoğan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal ile birlikteydi.

TÜRKİYE'NİN İLK ASTRONOTU UZAY YOLCULUĞUNU GERİDE BIRAKTI

Türkiye adına tarihi başarıya imza atan ilk astronot Alper Gezeravcı bugün itibari ile yurduna dönüş yaptı. Gezeravcı'yı Esenboğa Havalimanı'nda karşılayanlar arasında Sanayi ve Teknoloji Bakanı da bulunuyordu.

Gezeravcı ellerinde çiçeklerle kendisini karşılamaya gelen çocuklar da vardı. Kendisine çiçek takdim eden çocuklara Gezeravcı'nın hediyesi Dünya'ya dönüş yolculuğunda yanında taşıdığı bayraklar oldu.