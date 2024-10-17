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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Eğitim Bütçesi Açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, 2025 eğitim bütçesinin 2 trilyon 181 milyar liraya yükseleceğini duyurdu.

Yayın Tarihi: 17.10.2024 16:19
Güncelleme Tarihi: 17.10.2024 16:19
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Eğitim Bütçesi Açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Önemli Açıklama

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, eğitim alanında büyük bir bütçe artışı yapılacağını açıkladı. Yılmaz, "Yükseköğretim de dahil eğitim bütçemizi 2025 yılında 2 trilyon 181 milyar liraya yükseltiyoruz. Böylece eğitim alanına ayrılan bütçenin yüzde 14,8 ile en büyük payı almış olacağız," şeklinde konuştu.

Eğitim için Daha Fazla Yatırım

Bu açıklama, eğitim sektöründeki altyapı ve hizmetlerin geliştirilmesi için atılan önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Ülkenin geleceği için daha fazla yatırım yapılması gerektiğine vurgu yapıldı.

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