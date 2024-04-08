Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "Enflasyonla mücadele ederken üretime odaklanacağız"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Üretime ve Yatırıma Destek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan şubat ayı sanayi üretim endeksi verilerini değerlendirerek, büyüme ve ekonomiye ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Yılmaz, Şubat 2024'te sanayi üretiminin aylık bazda yüzde 3,2 oranında arttığını belirtirken, bu gelişmenin birinci çeyrek GSYH büyümesi için olumlu sinyaller verdiğini ifade etti.

"Enflasyonla Kararlılıkla Mücadele ve Üretim Odaklı Büyüme"

Üretime yönelik desteklerin artırılacağını vurgulayan Yılmaz, önümüzdeki dönemde enflasyonla kararlılıkla mücadele ederken üretime, yatırıma ve ihracata desteklerin devam edeceğini belirtti. Bu yaklaşımın, daha dengeli ve sürdürülebilir bir büyümeyi sağlama hedefi doğrultusunda atılan adımların bir yansıması olduğunu ifade etti.

Sanayi Üretiminde Pozitif Gelişmeler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sanayi üretiminde yaşanan pozitif gelişmelerin, Türkiye ekonomisinin büyüme potansiyeli açısından olumlu bir tablo çizdiğini belirtti. Üretimdeki bu artışın, büyüme kompozisyonunu daha dengeli bir yapıya kavuşturduğunu ve ekonomik büyümeyi desteklediğini vurguladı.

Daha Dengeli ve Sürdürülebilir Büyüme Hedefi

Yılmaz, Türkiye'nin ekonomik büyüme stratejisinde, enflasyonla mücadelede kararlılıkla birlikte üretime, yatırıma ve ihracata verilecek desteklerle daha dengeli ve sürdürülebilir bir büyüme hedeflediğini kaydetti. Bu doğrultuda atılacak adımların, Türkiye'nin ekonomik istikrarını güçlendirmeye ve büyüme potansiyelini artırmaya yönelik olduğunu belirtti.