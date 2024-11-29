Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Umman Sultanı ile Görüştü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi davetlisi olarak Ankara'da bulunan Umman Sultanı Heysem bin Tarık ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi.

Yılmaz, sosyal medya üzerinden yapılan bu görüşmeye dair açıklamasında, Türkiye ile köklü dostluk ve kardeşlik bağları bulunan Umman'ın, diyalog ve uzlaşıya dayalı yaklaşımının bölgesel ve küresel barış için büyük bir önem taşıdığını ifade etti. Ayrıca, bu alandaki iş birliğini güçlendirme arzusunu dile getirdi.

Umman'dan LNG tedariki başta olmak üzere enerji alanındaki ortak projelerin ilerlemesinden ve savunma sanayisindeki iş birliğinin stratejik bir boyut kazanmasından memnuniyet duyduklarını belirten Yılmaz, görüşmelerinde ticaret, enerji, savunma sanayi, eğitim ve yatırımlar gibi geniş bir yelpazede iş birliğini güçlendirecek adımları ele aldıklarını vurguladı. Yılmaz, mevcut 1,5 milyar dolarlık ticaret hacmini ortak gayretlerle 5 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini ekledi.

Heysem bin Tarık'a kabulü için teşekkürlerini sunan Yılmaz, bu ziyaretin iki ülke için hayırlı sonuçlar getirmesini diledi.

Görüşmede ayrıca, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak da hazır bulundu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.