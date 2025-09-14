Cumhurbaşkanına ‘Hakaret’ İddiası: Erdoğan'ın Adı Geçen TV Programı İçin İddianame

Bakırköy savcılığı, 23 Eylül 2024 tarihli TV programındaki sözler nedeniyle Halk TV yöneticisi ve iki yorumcu hakkında 'cumhurbaşkanına alenen hakaret' iddiasıyla dava açtı.

Yayın Tarihi: 14.09.2025 11:41
Güncelleme Tarihi: 14.09.2025 11:41
Cumhurbaşkanına ‘Hakaret’ İddiası: Erdoğan'ın Adı Geçen TV Programı İçin İddianame

Cumhurbaşkanına ‘Hakaret’ iddiasıyla iddianame hazırlandı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan müşteki, Suat Toktaş, Mehmet Tezkan ve İbrahim Kahveci ise sanık olarak yer aldı.

Suçlama ve iddianame ayrıntıları

İddianamede, sanıkların 23 Eylül 2024'te yayınlanan "Seda Selek ile Neden Sonuç" programına yorumcu olarak katıldıkları, program sırasında sarf edilen sözler nedeniyle soruşturma başlatıldığı belirtildi. RTÜK'ten temin edilen yayın incelemesinde sanıkların belirtilen ifadeleri kullandığının tespit edildiği ifadesine yer verildi.

Savcılık, sanıklar hakkında "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçundan 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası istiyor.

Sanık beyanları

Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş, iddianamedeki ifadesinde programda diğer sanıkların katılımcı olarak bulunduğunu, programın ana konusunun İsrail eleştirisi olduğunu ve Cumhurbaşkanının programın ana öznesi olmadığını savundu. Toktaş, ifade özgürlüğü sınırları içinde değerlendirilmesi gerektiğini öne sürdü.

Sanık Mehmet Tezkan, program sohbeti sırasında Orta Doğu konusuna değinildiğini, Hitler–Netanyahu karşılaştırması bağlamında "İkisi aynıdır" ifadesini kullandığını, ifadelerinin düşünce ve ifade özgürlüğü kapsamında kaldığını ve hakaret kastı taşımadığını belirtti.

Sanık İbrahim Kahveci de programda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunduğunu ve sarf ettiği sözlerin hakaret unsuru taşımadığını ileri sürdü.

Sorumlu müdürlük ve kovuşturma

İddianamede, kanalın sorumlu müdürü olması nedeniyle Suat Toktaş'ın da yayın sorumluluğundan cezai anlamda sorumlu olduğu, sanıkların Cumhurbaşkanının şeref, onur ve saygınlığını rencide etmek suretiyle suç işlediklerinin anlaşıldığı ifade edildi.

Hazırlanan iddianame, değerlendirilmek üzere Bakırköy 18. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi ve iddianame kabul edildi.

İLGİLİ HABERLER

MEB'den Gastronomi Liseleri: İstanbul ve Erzurum'da Geleceğin Şefleri Yetişiyor

İstanbul'da Toplu Taşıma Zammı: Bilet, Metrobüs, Taksi ve Abonman Ücretleri

Esenyurt'tan 'Eskart' Müjdesi: Binlerce Öğrenciye Ücretsiz Kırtasiye

Yargıtay ve Burdur MAKÜ 4/B Personel Alımı — 2024 KPSS (B), Son Başvuru 15 Eylül 2025

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İBB Meclisi'nde Toplu Ulaşım Zammı Komisyona Sevk Edildi
2
Ankara Gölbaşı'nda Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Ağır Yaralı
3
Demircan: Küresel Sumud Filosuna Katılım Komitenin Kararı
4
Van Çaldıran'da Arazi Anlaşmazlığı Kanlı Bitti: 1 Ölü, 5 Yaralı
5
Gürsel Tekin'den CHP İstanbul İl Başkanlığı Önünde Sert Uyarı: 'Suskunluğumuz Korkaklık Değil'
6
Kayseri'de Misafirini Bıçaklayan Ev Sahibi Gözaltında
7
Elazığ'da otoparka pompalı tüfekle ateş: 1 kişi yaralandı

Sinop ve Karatay Belediyeleri KPSS'li Memur, Zabıta ve İtfaiyeci Alımı Başlıyor

Yargıtay ve Burdur MAKÜ 4/B Personel Alımı — 2024 KPSS (B), Son Başvuru 15 Eylül 2025

Osmaniye Belediyesi'nden 8.000 TL Eğitim Desteği: Başvurular Başladı (4.000+4.000 TL)

Bitlis'te Üç Büyük Yatırım: 112, Yol ve Stadyum İhaleleri Açıldı

İstanbul'da Toplu Taşıma Zammı: Bilet, Metrobüs, Taksi ve Abonman Ücretleri

Garanti BBVA'dan Tekstile 3,5 Trilyonluk Yeşil Finansman Taahhüdü

MEB'den Gastronomi Liseleri: İstanbul ve Erzurum'da Geleceğin Şefleri Yetişiyor

Konut Kredisi Faizleri Güncellendi: Banka Banka 120 Ay Oranları

MEB 2025-2026 Ortak Sınav Takvimi Açıklandı: 6-10. Sınıflar İçin Tarihler

Şahinbey'den Rekor Destek: Üniversite Öğrencilerine 50.000 TL — Başvurular 17 Eylül'de

2026 Asgari Ücret Zammı İçin İlk Rakam: Morgan Stanley %20-%25 Öngörüyor

Esenyurt'tan 'Eskart' Müjdesi: Binlerce Öğrenciye Ücretsiz Kırtasiye