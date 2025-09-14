Cumhurbaşkanına ‘Hakaret’ İddiası: Erdoğan'ın Adı Geçen TV Programı İçin İddianame

Cumhurbaşkanına ‘Hakaret’ iddiasıyla iddianame hazırlandı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan müşteki, Suat Toktaş, Mehmet Tezkan ve İbrahim Kahveci ise sanık olarak yer aldı.

Suçlama ve iddianame ayrıntıları

İddianamede, sanıkların 23 Eylül 2024'te yayınlanan "Seda Selek ile Neden Sonuç" programına yorumcu olarak katıldıkları, program sırasında sarf edilen sözler nedeniyle soruşturma başlatıldığı belirtildi. RTÜK'ten temin edilen yayın incelemesinde sanıkların belirtilen ifadeleri kullandığının tespit edildiği ifadesine yer verildi.

Savcılık, sanıklar hakkında "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçundan 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası istiyor.

Sanık beyanları

Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş, iddianamedeki ifadesinde programda diğer sanıkların katılımcı olarak bulunduğunu, programın ana konusunun İsrail eleştirisi olduğunu ve Cumhurbaşkanının programın ana öznesi olmadığını savundu. Toktaş, ifade özgürlüğü sınırları içinde değerlendirilmesi gerektiğini öne sürdü.

Sanık Mehmet Tezkan, program sohbeti sırasında Orta Doğu konusuna değinildiğini, Hitler–Netanyahu karşılaştırması bağlamında "İkisi aynıdır" ifadesini kullandığını, ifadelerinin düşünce ve ifade özgürlüğü kapsamında kaldığını ve hakaret kastı taşımadığını belirtti.

Sanık İbrahim Kahveci de programda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunduğunu ve sarf ettiği sözlerin hakaret unsuru taşımadığını ileri sürdü.

Sorumlu müdürlük ve kovuşturma

İddianamede, kanalın sorumlu müdürü olması nedeniyle Suat Toktaş'ın da yayın sorumluluğundan cezai anlamda sorumlu olduğu, sanıkların Cumhurbaşkanının şeref, onur ve saygınlığını rencide etmek suretiyle suç işlediklerinin anlaşıldığı ifade edildi.

Hazırlanan iddianame, değerlendirilmek üzere Bakırköy 18. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi ve iddianame kabul edildi.