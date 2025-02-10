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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, 'En İyi Sürdürülebilirlik Projesi' Ödülünü Kazandı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, 'En İyi Sürdürülebilirlik Projesi' ödülünü kazanarak çevre duyarlılığını uluslararası alanda tescilledi.

Yayın Tarihi: 10.02.2025 13:59
Güncelleme Tarihi: 10.02.2025 14:02
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, 'En İyi Sürdürülebilirlik Projesi' Ödülünü Kazandı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Prestijli Ödüle Layık Görüldü

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı binası, İngiltere merkezli uluslararası yayın organı BUILD dergisi tarafından düzenlenen 'Sustainable Building Awards' (Sürdürülebilir Yapı Ödülleri) kapsamında 'En İyi Sürdürülebilirlik Projesi' ödülünü kazandı. Bu ödül, binanın çevresel duyarlılığı ve sürdürülebilir şehircilik konusundaki güçlü bağlılığını gözler önüne seriyor.

Altun: 'Bu Ödül Gurur Kaynağımızdır'

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, ödülün kendileri için büyük bir onur olduğunu belirterek, “Bu ödül, sıfır atık, çevre ve doğayı koruma vizyonumuzun uluslararası ölçekte takdir edildiğinin güçlü bir göstergesidir.” ifadesini kullandı. Altun, Türkiye’nin çevresel sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarını sürdüreceğini ve Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerindeki Sıfır Atık Projesi gibi önemli projeleri desteklemeye devam edeceklerini açıkladı.

Çalışan Dostu Sosyal Alanlar

İletişim Başkanlığı'nın bina tasarımında çalışan dostu alanlara da önem verildiği vurgulanırken, sosyal alanlar arasında kreş ve spor alanları yer alıyor. Geçen yıl açılan İletişim Müzesi, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100 yıllık iletişim tarihini sergiliyor. Ayrıca, İletişim İhtisas Kütüphanesi, 12 bin 443 yazılı kaynağıyla basın mensupları, öğrenciler ve akademisyenler için önemli bir kaynak sağlıyor.

Altun, gelecekte de çevre duyarlılığını artırma amaçlı projeler geliştirmeye devam edeceklerini belirtti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı binası, inşaat, mimarlık, mühendislik ve sürdürülebilirlik...

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı binası, inşaat, mimarlık, mühendislik ve sürdürülebilirlik alanlarına odaklanan İngiltere menşeli uluslararası prestijli yayın organı BUILD dergisi tarafından "Sustainable Building Awards (Sürdürülebilir Yapı Ödülleri)" kapsamında "En İyi Sürdürülebilirlik Projesi" ödülüne layık görüldü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı binası, inşaat, mimarlık, mühendislik ve sürdürülebilirlik...

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı binası, inşaat, mimarlık, mühendislik ve sürdürülebilirlik alanlarına odaklanan İngiltere menşeli uluslararası prestijli yayın organı BUILD dergisi tarafından "Sustainable Building Awards (Sürdürülebilir Yapı Ödülleri)" kapsamında "En İyi Sürdürülebilirlik Projesi" ödülüne layık görüldü.

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