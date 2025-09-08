Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Erdoğan Başkanlığında Toplandı
Toplantı Bilgileri
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bir araya geldi.
Toplantı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 16.30'da başladı.
