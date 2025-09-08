Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Erdoğan Başkanlığında Toplandı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 16.30'da toplandı.

Yayın Tarihi: 08.09.2025 16:36
Güncelleme Tarihi: 08.09.2025 16:36
Toplantı Bilgileri

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bir araya geldi.

Toplantı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 16.30'da başladı.

