Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Siber Güvenlik Başkanlığı Kuruldu

Siber Güvenlik Başkanlığı Resmi Olarak Kuruldu

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Siber Güvenlik Başkanlığı kuruldu. Kararname, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren bu yeni başkanlık, Cumhurbaşkanlığına bağlı, özel bütçeli ve kamu tüzel kişiliğine haiz olarak merkezi Ankara’da faaliyet gösterecek.

Bakanlık Görevleri ve Stratejiler

Siber Güvenlik Başkanlığı, siber güvenliğin sağlanması amacıyla politika, strateji ve hedefleri belirleyecek ve eylem planları hazırlayacak. Başkanlık ayrıca mevzuat çalışmaları yürütecek ve ilgili faaliyetlerin koordinasyonunu sağlayacak. Buna ek olarak, siber güvenlik konusunda bilinçlendirme, eğitim ve farkındalık artırma çalışmaları da gerçekleştirilecek.

Yerli ve Milli Teknolojilerin Gelişimi

Başkanlık, yerli ve milli ürünler ile teknolojilerin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapacak. Yatırım yapılacak alanlarda Ar-Ge ve teknoloji transferi gerçekleştirecek, siber güvenlik zafiyetlerini tespit etmek için detaylı analizler yapacak.

Acil Durum ve Kriz Yönetimi

Acil durum ve kriz yönetim planları oluşturacak olan Siber Güvenlik Başkanlığı, gerektiğinde yurt içinde temsilcilikler kurabilecek. Yurt dışında ise başkanın teklifi üzerine Cumhurbaşkanı kararı ile temsilcilikler açılabilecek.

İş Birliği ve İşleyiş

Başkanlık, hizmet birimleri arasında Siber Savunma Genel Müdürlüğü, Siber Mukavemet Genel Müdürlüğü, Ekosistem Geliştirme Genel Müdürlüğü ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı gibi birimler yer alacak. Ayrıca, ilgili bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, meslek odaları, sivil toplum kuruluşları ve özel sektörle iş birliği içinde çalışma grupları oluşturulabilecek.

Kadro ve Personel Sayısı

Başkanlığın hizmet vermesi için toplam 135 kişilik kadro tahsis edildi. Bu yeni yapılanma ile ülkemizin siber güvenlik alanındaki güçlenmesi hedefleniyor.