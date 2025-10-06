Cumhurbaşkanlığı Kupası Tenis Turnuvası Ankara'da Açıldı — 402 Sporcu, 34 Kategori

Cumhurbaşkanlığı Kupası Tenis Turnuvası Ankara'da Açıldı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, TTF Başkanı Şafak Müderrisgil ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile çok sayıda davetlinin katıldığı açılış töreni, Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) Ankara Tenis Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Açılışta Bakan Bak'ın Mesajı

Bakan Bak törende, Türkiye'de stadyumlar, kapalı yüzme havuzları, spor salonları, atletizm pistleri ve tenis yatırımlarıyla bir spor devrimi yaşandığını vurguladı. Konuşmasında, "Sayın Cumhurbaşkanımızın destekleriyle Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın organize edilmesi Türk tenisi için önemli bir adım." ifadelerini kullandı.

Bak, Eylül ve Ekim aylarının Türk sporu için verimli geçtiğini belirterek şunları aktardı: "Basketbol takımımız Avrupa Şampiyonası'nda 2'nci oldu. '12 Dev Adam' uyandı. Yine Voleybol Kadın Milli Takımımız, Dünya Şampiyonası'nda gümüş madalya aldı. Daha dün golbol takımlarımız hem erkek hem kadınlarda Avrupa şampiyonu oldu. Halterde dünya şampiyonu çıkardık. Bunların hepsi Türk sporunun nereye geldiğini gösteriyor."

Bakan ayrıca tenise yapılan yatırımlara değinerek, "Burası tenisin kalbi. İstanbul'da, İstinye'de bunun gibi bir tesis daha var. Onu da güncelliyoruz, yeni ilavelerle Türk tenisinin hizmetine alıyoruz. O da bitmek üzere, onun da açılışını yapacağız. Yine İzmir'de, Antalya'da, ülkenin her yerinde tenis var.

Dört büyük tenis turnuvası Avustralya Açık, Roland Garros, Wimbledon ve ABD Açık'ın yanı sıra diğer branşlarda da Avrupa, dünya, olimpiyat şampiyonları çıkarmak istiyoruz. Spor iyileştirir, birleştirir. Spor bir güçtür, ortak bir dildir. Bizim için diğer bir husus, gençlerimizin kötü alışkanlıklardan uzak durması ve obeziteyle mücadele. Dolayısıyla herkesi spora davet ediyoruz. Aileleri, çocuklarını yüzme havuzlarına, kapalı spor salonlarına, tenis kortlarına getirmelerini tavsiye ediyoruz."

TTF Başkanı Müderrisgil: Yeni Bir Dönem

Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Şafak Müderrisgil, turnuvanın Cumhurbaşkanlığı makamı himayesine alınmasının Türk tenisinde yeni bir dönemin başlangıcı olduğunu belirterek, "Cumhurbaşkanlığı makamı himayesine alınan bu turnuva, Türkiye'de tenisin gelişimi için çok önemli bir etkiye ve prestije sahip." dedi.

Müderrisgil sözlerine şu vurguları ekledi: "Bu özel kupa, Türk tenisinin en anlamlı, en prestijli kupasıdır. Bugünden itibaren her yıl Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı Kupası, hedeflerimizi ve vizyonumuzu en üst seviyeye çıkaracak, tüm çalışmalarımızı adeta taçlandıracak."

Federasyon başkanı ayrıca "Herkes için tenis" anlayışıyla her ilçede, ilde ve bölgede tenis erişilebilirliğini artırmayı hedeflediklerini belirtti ve yeni tenis ligi formatına ilişkin şu duyuruyu yaptı: "Yürütmekte olduğumuz bir diğer çalışma da tenisin il bazında ve bölge bazında yaygınlaşmasını sağlamak üzere altyapı yaş gruplarını destekleyen ve tüm yurdumuzu kapsayan yeniden yapılandırılmış tenis ligi formatıdır. 2026 itibarıyla yeni tenis ligi formatımızı devreye alacağımızı da burada duyurmak isterim. Böylece teniste yetenek havuzumuzu her bölgeden katılım sağlamak suretiyle oluşturmayı hedefliyoruz."

Konuşmaların ardından Bakan Bak ve TTF Başkanı Müderrisgil, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'a plaket takdim etti.

Turnuva Detayları

Bu yıl ulusal çapta düzenlenecek Cumhurbaşkanlığı Kupası Tenis Turnuvası'nda 34 farklı kategoride, 402 sporcu yarışacak. Organizasyona büyükler, masterlar, 18, 16, 14 ve 12 yaş gruplarının yanı sıra tekerlekli sandalye kategorileri de katılıyor. Turnuva, 12 Ekim Pazar günü sona erecek.