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Cumhurbaşkanlığı'ndan Yeni Sosyal Medya Rehberi

Kamu kurumları için hazırlanan rehber, sosyal medya kullanımını bilinçli ve etkili hale getiriyor.

Yayın Tarihi: 10.10.2024 12:21
Güncelleme Tarihi: 10.10.2024 12:21
Cumhurbaşkanlığı'ndan Yeni Sosyal Medya Rehberi

Cumhurbaşkanlığı'ndan Sosyal Medya Rehberi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, kamu kurumlarının sosyal medya kullanımına yönelik "Kurumsal Sosyal Medya Kullanım Rehberi" hazırladı.

Başkan Altun'dan Değerlendirme

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, rehberin amacının kamu kurumlarının sosyal medyayı bilinçli, etkili ve sorumlu bir şekilde kullanmalarını sağlamak olduğunu belirtti.

Rehberin İçeriği

10 bölümden oluşan rehber, dijital iletişimde dikkate alınması gereken prensipleri, genel ilkeleri, sosyal medya hesabı güvenliği, etik kurallar, kriz iletişimi gibi konuları açık bir dille ele alıyor. Altun, rehberin sunduğu pratik bilgiler ve stratejilerin, karşılaşılabilecek zorluklara karşı yardımcı olacağını vurguladı.

Dijitalleşmenin Önemi

Altun, dünya çapında sosyal medya kullanıcılarının sayısının arttığını ve Türkiye'deki sosyal medya kullanım sürelerinin günden güne uzadığını ifade etti. "Kamu kurumları, hizmetlerini tanıtmak, kriz yönetimini sağlamak ve vatandaşları bilinçlendirmek için sosyal medyayı etkin kullanmalıdır," dedi.

Sonuç

Rehberin, kamu kurumları için dijital iletişim stratejilerinin geliştirilmesinde büyük katkı sağlaması bekleniyor. Bu kapsamda Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, sosyal medya mecralarının etkin kullanımına dikkat çekiyor.

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