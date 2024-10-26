DOLAR
34,28 0,05%
EURO
36,96 0,12%
ALTIN
3.027,61 -0,05%
BITCOIN
2.297.168,26 -0,06%

Cumhuriyet'in 101'inci Yılına Özel Tünel Açılışı

Ankara'da 'T.C. Yaşasın Cumhuriyet Tüneli' açıldı, önemli mesajlar verildi.

Yayın Tarihi: 26.10.2024 15:23
Güncelleme Tarihi: 26.10.2024 15:48
Cumhuriyet'in 101'inci Yılına Özel Tünel Açılışı

Ankara'da Yeni Bir Dönüm Noktası: 'T.C. Yaşasın Cumhuriyet Tüneli'

Cumhuriyet'in kuruluşunun 101'inci yıl dönümü dolayısıyla Ankara'da gerçekleştirilen açılış töreninde, 'T.C. Yaşasın Cumhuriyet Tüneli' ziyaretçilere kapılarını araladı. Bu tünel, Cumhuriyet'in değerlerini ve özgürlük mücadelesini modern bir dijital deneyimle sunuyor.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Açıklamaları

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, törene katılarak önemli açıklamalar yaptı. Yavaş, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) Kahramankazan yerleşkesine düzenlenen terör saldırısını kınayarak, "Katil katildir. Kim olursa olsun, ne olursa olsun, insan canı alan herkese katil gözüyle bakmamız lazım" dedi.

Kahramanlık Hikayeleri ve Birlik Vurgusu

Yavaş, Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm kahramanların hatıralarından güç aldıklarını belirtti. Kurtuluş Savaşı'nın, Türk milletinin bütünlüğünü sağladığını ifade eden Yavaş, "Yedi düvele karşı savaştık. Sonucu, Türkiye Cumhuriyeti Devleti kuruldu. 29 Ekim'de Cumhuriyet ilan edildi. O anda, Anadolu'da yaşayan etnik kökeni ne olursa olsun hiç kimseyi ayırt etmedi" şeklinde konuştu.

Tünel Ziyareti

Yavaş, sözlerinin ardından T.C. Yaşasın Cumhuriyet Tüneli'ni ziyaret ederek, projenin detayları hakkında bilgi aldı. Bu yapılanma, Cumhuriyet'in tarihi ve değerleri ile ilgili eşsiz bir dijital deneyim sunmayı hedefliyor.

Başkentte Cumhuriyet'in kuruluşunun 101'inci yıl dönümü dolayısıyla "T.C. Yaşasın Cumhuriyet...

Başkentte Cumhuriyet'in kuruluşunun 101'inci yıl dönümü dolayısıyla "T.C. Yaşasın Cumhuriyet Tüneli" açıldı.

Başkentte Cumhuriyet'in kuruluşunun 101'inci yıl dönümü dolayısıyla "T.C. Yaşasın Cumhuriyet...

Başkentte Cumhuriyet'in kuruluşunun 101'inci yıl dönümü dolayısıyla "T.C. Yaşasın Cumhuriyet Tüneli" açıldı.

İLGİLİ HABERLER

Kiracılara Merkez Bankası’ndan müjde! Kira fiyatları o tarihe kadar düşecek

Kredi kartından 1 TL bile harcasan yeterli: Banka 20.000 TL ödüyor

İş Bankası’ndan dev destek! Milyarlarca lira ödenecek

29 Ekim tatil düzenlemesi açıklandı! 28 Ekim 2024 tatil mi- Mesai olacak mı?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Temizlik İşçisi 23 Milyon Lirayla İlgili Dürüst Davranış Sergiledi
2
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz Bingöl Üniversitesi Vakfı Binasının Temelini Attı
3
İsrail Güçleri Batı Şeria'da Bir Filistinliyi Öldürdü
4
Cumhuriyete Doğru: MEB'den Önemli Video Yayını
5
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Depremzedelere Destek Vurgusu
6
Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 5,5 Büyüklüğünde Deprem
7
İsrail Ordusu Nebatiye'de Fosfor Bombası Kullandı

Binlerce İUP alımı açıklandı! İşte İŞKUR yeni istihdam Açıklaması

Kredi kartından 1 TL bile harcasan yeterli: Banka 20.000 TL ödüyor

Kredi kartı sahipleri dikkat! 1 Kasım’dan önce hemen ödeyeceksiniz: Faizler değişecek

İş Bankası’ndan dev destek! Milyarlarca lira ödenecek

Tarihin rekor politika faizi artırım kararı açıklandı! Merkez Bankası yüzde 200 artış kararı aldı

29 Ekim tatil düzenlemesi açıklandı! 28 Ekim 2024 tatil mi- Mesai olacak mı?

Kiracılara Merkez Bankası’ndan müjde! Kira fiyatları o tarihe kadar düşecek

O 2 banka emekli için gemileri yaktı! 20.000 TL karşılıksız ödüyor

Sıfır faizli kredi için son bir hafta! 3 milyon TL’ye kadar 60 ayda ödenebiliyor

2024 bitmeden yüzbinlerce konut teslim edilecek! TOKİ’den açıklama geldi

Başkan’dan asgari ücret açıklaması! Aralık zammı erken açıklandı

SGK'dan yeni emeklilik düzenlemesi! 900 günü olana 3 maaş birden verilecek