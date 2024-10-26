Cumhuriyet'in 101'inci Yılına Özel Tünel Açılışı

Ankara'da Yeni Bir Dönüm Noktası: 'T.C. Yaşasın Cumhuriyet Tüneli'

Cumhuriyet'in kuruluşunun 101'inci yıl dönümü dolayısıyla Ankara'da gerçekleştirilen açılış töreninde, 'T.C. Yaşasın Cumhuriyet Tüneli' ziyaretçilere kapılarını araladı. Bu tünel, Cumhuriyet'in değerlerini ve özgürlük mücadelesini modern bir dijital deneyimle sunuyor.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Açıklamaları

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, törene katılarak önemli açıklamalar yaptı. Yavaş, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) Kahramankazan yerleşkesine düzenlenen terör saldırısını kınayarak, "Katil katildir. Kim olursa olsun, ne olursa olsun, insan canı alan herkese katil gözüyle bakmamız lazım" dedi.

Kahramanlık Hikayeleri ve Birlik Vurgusu

Yavaş, Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm kahramanların hatıralarından güç aldıklarını belirtti. Kurtuluş Savaşı'nın, Türk milletinin bütünlüğünü sağladığını ifade eden Yavaş, "Yedi düvele karşı savaştık. Sonucu, Türkiye Cumhuriyeti Devleti kuruldu. 29 Ekim'de Cumhuriyet ilan edildi. O anda, Anadolu'da yaşayan etnik kökeni ne olursa olsun hiç kimseyi ayırt etmedi" şeklinde konuştu.

Tünel Ziyareti

Yavaş, sözlerinin ardından T.C. Yaşasın Cumhuriyet Tüneli'ni ziyaret ederek, projenin detayları hakkında bilgi aldı. Bu yapılanma, Cumhuriyet'in tarihi ve değerleri ile ilgili eşsiz bir dijital deneyim sunmayı hedefliyor.

Başkentte Cumhuriyet'in kuruluşunun 101'inci yıl dönümü dolayısıyla "T.C. Yaşasın Cumhuriyet Tüneli" açıldı.

Başkentte Cumhuriyet'in kuruluşunun 101'inci yıl dönümü dolayısıyla "T.C. Yaşasın Cumhuriyet Tüneli" açıldı.