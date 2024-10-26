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Cumhuriyete Doğru: MEB'den Önemli Video Yayını

28 Ekim'de tüm okullarda 'Dersimiz Cumhuriyete Doğru' videosu gösterilecek.

Yayın Tarihi: 26.10.2024 13:21
Güncelleme Tarihi: 26.10.2024 13:21
Cumhuriyete Doğru: MEB'den Önemli Video Yayını

28 Ekim İçin Özel Hazırlık

Milli Eğitim Bakanlığı, 28 Ekim tarihinde tüm eğitim kademelerinde öğrencilere özel bir video sunacak. Bakanlık, bu önemli günde 'Dersimiz Cumhuriyete Doğru' isimli videonun izletileceğini duyurdu.

Bakan Tekin'den Açıklama

Bakan Yusuf Tekin, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, Türkiye Yüzyılı vizyonu çerçevesinde genç nesilleri en iyi şekilde yetiştirme çabalarını sürdürdüklerini belirtti.

Tekin'in Açıklamaları: "Cumhuriyet'imiz 101. yaşına ulaşırken, eğitim camiası olarak milletimizin bağımsızlık ve egemenlik mücadelelerine yönelik değerleri, büyük bir bağlılıkla geleceğe taşımanın önemini anlıyoruz. Bu süre zarfında, 28 Ekim'de başlayacak ilk ders kapsamında okullarımızda durumu daha da pekiştirmek istiyoruz. İyi dersler çocuklar."

Böylece, Eğitim Bakanlığı'nın bu önemli girişimi ile öğrenciler, Cumhuriyet değerleri ve tarihiyle daha yakın bir bağ kurma fırsatı bulacaklar.

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