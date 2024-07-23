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Cumhuriyeti Kuran Şehirler Buluşması, Erzurum'da Gerçekleşti

Erzurum Kongresi'nin 105. yıl dönümünde, 'Cumhuriyeti Kuran Şehirler Buluşması' programı düzenlendi.

Yayın Tarihi: 23.07.2024 16:20
Güncelleme Tarihi: 23.07.2024 16:27
Cumhuriyeti Kuran Şehirler Buluşması, Erzurum'da Gerçekleşti

Cumhuriyeti Kuran Şehirler Buluşması

Erzurum'da, Erzurum Kongresi'nin 105. yıl dönümü dolayısıyla, Erzurum ve Sivas Ticaret ve Sanayi Odaları'nın işbirliğiyle bir program gerçekleştirildi.

İkinci Buluşma

Program, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Toplantı Salonu'nda düzenlendi. Katılımcılar arasında Erzurum ve Sivas’taki ticaret ve sanayi odaları ile işletmeciler yer aldı.

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Zeki Özdemir, programın ikincisinin düzenlendiğini belirtirken Amasya ve Samsun'un da dahil edilmek istendiğini, fakat yoğunluk nedeniyle bunun mümkün olamayacağını kaydetti.

Kardeş Şehirler

Özdemir, "Erzurum ve Sivas kardeş şehirlerdir, ticaret odalarımız arasında başlattığımız kardeşlik ilişkisinin sonsuz olmasını umuyoruz," dedi. İki şehrin tarihi, coğrafi ve iklimsel benzerliklerinin de altını çizdi.

Sivas'ın Ekonomik Gelişimleri

Özdemir, Sivas'ta son yıllarda önemli ekonomik ve sosyal gelişmeler gözlemlendiğini ifade ederek, Demirağ Organize Sanayi Bölgesi’nin cazibe merkezi kapsamına alındığını ve %85 doluluk oranına ulaştığını açıkladı. Ayrıca, Aselsan gibi yüksek teknolojik ürünler üreten fabrikaların da şehirde açıldığını belirtti.

Toplantıda Öne Çıkanlar

ETSO Yönetim Kurulu Başkan Vekili Serhat Kılıç, 23 Temmuz Erzurum Kongresi'nin Türk milletinin bağımsızlığını kazanma yolundaki önemli adımlardan biri olduğunu vurguladı. Erzurum'un stratejik öneme sahip olduğunu ve yerel ile ulusal şirketler için cazip bir yatırım merkezi olabileceğini sözlerine ekledi.

Pano ve Gelecek Planları

Program, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Abdullah Takım'ın "Erzurum'un Uluslararası Ticaretteki Yeri ve Önemi" konulu paneliyle sona erdi.

Erzurum Kongresi'nin 105. yıl dönümü dolayısıyla Erzurum ile Sivas Ticaret ve Sanayi Odaları'nın...

Erzurum Kongresi'nin 105. yıl dönümü dolayısıyla Erzurum ile Sivas Ticaret ve Sanayi Odaları'nın işbirliğinde "Cumhuriyeti Kuran Şehirler Buluşması 2" programı düzenlendi. Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Toplantı Salonunda düzenlenen programa, Erzurum ve Sivas'taki odaların yönetim kurulu üyeleri ve işletmeciler katıldı.

Erzurum Kongresi'nin 105. yıl dönümü dolayısıyla Erzurum ile Sivas Ticaret ve Sanayi Odaları'nın...

Erzurum Kongresi'nin 105. yıl dönümü dolayısıyla Erzurum ile Sivas Ticaret ve Sanayi Odaları'nın işbirliğinde "Cumhuriyeti Kuran Şehirler Buluşması 2" programı düzenlendi. Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Toplantı Salonunda düzenlenen programa, Erzurum ve Sivas'taki odaların yönetim kurulu üyeleri ve işletmeciler katıldı.

Erzurum Kongresi'nin 105. yıl dönümü dolayısıyla Erzurum ile Sivas Ticaret ve Sanayi Odaları'nın...

Erzurum Kongresi'nin 105. yıl dönümü dolayısıyla Erzurum ile Sivas Ticaret ve Sanayi Odaları'nın işbirliğinde "Cumhuriyeti Kuran Şehirler Buluşması 2" programı düzenlendi. Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Toplantı Salonunda düzenlenen programa, Erzurum ve Sivas'taki odaların yönetim kurulu üyeleri ve işletmeciler katıldı.

Erzurum Kongresi'nin 105. yıl dönümü dolayısıyla Erzurum ile Sivas Ticaret ve Sanayi Odaları'nın...

Erzurum Kongresi'nin 105. yıl dönümü dolayısıyla Erzurum ile Sivas Ticaret ve Sanayi Odaları'nın işbirliğinde "Cumhuriyeti Kuran Şehirler Buluşması 2" programı düzenlendi. Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Toplantı Salonunda düzenlenen programa, Erzurum ve Sivas'taki odaların yönetim kurulu üyeleri ve işletmeciler katıldı.

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