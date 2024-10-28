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Cumhuriyetin 101. Yılı: Özgür Özel’den Anlamlı Mesaj

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Cumhuriyetin güçlülüğünü vurguladı ve teröre karşı duruş çağrısı yaptı.

Yayın Tarihi: 28.10.2024 17:14
Güncelleme Tarihi: 28.10.2024 17:14
Cumhuriyetin 101. Yılı: Özgür Özel’den Anlamlı Mesaj

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhuriyet Bayramı Mesajı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınlayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhuriyetin 101. yılının kutlanması vesilesiyle önemli değerlendirmelerde bulundu.

Cumhuriyetin Güçlü Temelleri

Özel, mesajında, "Cumhuriyetimizin temelleri o kadar güçlüdür ki aradan geçen 101 yılda kuruluş felsefesinden sapma çabalarına, terör başta olmak üzere çok sayıda saldırıya, sayısız darbe ve darbe girişimine maruz kalmış olmasına rağmen Cumhuriyetimiz dimdik ayaktadır. Ne Cumhuriyetimiz ne yurttaşlarımız teröre teslim olmamıştır, olmayacaktır." ifadelerine yer verdi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Eseri

Mesajında, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 101 yıl önce oybirliğiyle ilan edilen Cumhuriyet'in, "kimsesizlerin kimsesi" olması için atılan temellerin sağlamlığını vurgulayan Özel, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün mirasına sahip çıkmanın önemini belirtti.

Terör Saldırısını Kınama

Özel, ayrıca 23 Ekim'de TUSAŞ'a düzenlenen terör saldırısında yaşamını yitiren yurttaşlara Allah'tan rahmet diledi. "Teröre teslim olmamak adına yaptığımız çağrıya uygun olarak tüm yurttaşlarımızı Cumhuriyetimizin 1'inci yılında olduğu gibi, 100'üncü yılında olduğu gibi 101'inci yılında da Cumhuriyetimizin coşkusunu doyasıya yaşamaya çağırıyorum" şeklinde konuştu.

Kutlamalara Katılma Daveti

Özel, Cumhuriyet’i seven tüm yurttaşları kutlamalara katılmaya davet ederek, "101 yıl sonra bizlere 'kimsesizlerin kimsesi olmak' için kurulmuş cumhuriyetimizin sosyal hukuk devleti niteliklerini güçlendirmek için kurucu kadrolarımız gibi durmaksızın çalışmak düşmektedir" dedi.

Son olarak, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, tüm şehitleri saygı ve rahmetle anarak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

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