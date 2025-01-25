Cüzzam Hastalığı: Güneydoğu Asya ve Güney Amerika'da Artan Vakalar

Cüzzam Hastalığı: Korkulu Rüya

Dünya genelinde yaklaşık 200 bin yeni vakanın ortaya çıktığı cüzzam, özellikle Güneydoğu Asya ve Güney Amerika ülkelerinde büyük bir endişe kaynağı olmaya devam ediyor. 2023 yılı itibarıyla, 121 ülkede yeni cüzzam vakaları bildirilmiştir.

Dünya Cüzzam Günü 26 Ocak'ta Kutlanacak

Her yıl ocak ayının son pazar günü kutlanan Dünya Cüzzam Günü, bu yıl 26 Ocak'a denk gelmektedir. 2025 yılı için belirlenen tema "Birleş. Harekete geç. Ortadan kaldır." ile cüzzama dikkat çekmek ve hastalığı ortadan kaldırmak için toplumsal işbirliği sağlamak amaçlanıyor.

Vakaların Çoğu Hindistan'da

Hindistan, 107 bin 851 yeni vaka ile cüzzam hastalığının en çok görüldüğü ülke konumundadır. Bunu 22 bin 773 vakayla Brezilya ve 14 bin 376 vakayla Endonezya izliyor. 2023 yılında cüzzam vakalarının %5 artarak 182 bin 791'e ulaştığı kaydedilmiştir.

Ürdün, Cüzzamı Ortadan Kaldıran İlk Ülke

20 yılı aşkın süredir yeni vaka bildirmeyen Ürdün, cüzzamı bitiren ilk ülke olarak kritik bir başarıya imza atmıştır. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Küresel Cüzzam Programı Yöneticisi Saima Wazed, Ürdün'ün bu tarihi başarısını halk sağlığı açısından önemli bir adım olarak değerlendirmiştir.

Cüzzam Nedir?

Cüzzam hastalığı, Mycobacterium leprae bakterisi ile bulaşan bir kronik enfeksiyon hastalığıdır. Kuluçka süresi 5 yıl olup, hastalık öncelikle cilt, periferik sinirler, üst solunum yolları ve gözleri etkiler. Tedavi edilmediğinde kalıcı hasarlar bırakma riski taşımaktadır. Eğitim ve erken tanı, tedavi sürecinin önemini artırmaktadır.

Ayrımcılık ve Tedaviye Erişim Sorunları

DSÖ Cüzzamın Ortadan Kaldırılması İçin İyi Niyet Elçisi Yohei Sasakawa, ayrımcılık korkusunun bazı bireylerin tedaviye yönelmemesine neden olduğunu vurgulamaktadır. Sağlık çalışanlarının cüzzam belirtilerini tanımadığında hastalara yanlış tanı koyma riski bulunmaktadır.

Sasakawa, bu yıl "Sıfır Cüzzama Doğru" sloganı ile toplumu cüzzam konusunda bilinçlendirme çağrısında bulunmuş ve herkesin farkındalık yaratma yönünde işbirliği yapması gerektiğinin altını çizmiştir.