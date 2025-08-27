DOLAR
Dağıstan'da Hazar Denizi'nde 6 büyüklüğünde deprem

Dağıstan'ın Hazar Denizi bölgesinde yerel saatle 23.33'te 6 büyüklüğünde deprem kaydedildi; merkez üssü Derbent'in 41 km kuzeybatısı, 12 km derinlikte. İlk bilgilere göre can kaybı yok.

Yayın Tarihi: 27.08.2025 00:35
Güncelleme Tarihi: 27.08.2025 00:35
Dağıstan'da Hazar Denizi'nde 6 büyüklüğünde deprem

Dağıstan'da Hazar Denizi'nde 6 büyüklüğünde deprem

Ria haber ajansının aktardığına göre, Rusya Federasyonu'na bağlı Dağıstan Cumhuriyeti sınırlarında, Hazar Denizi bölgesinde şiddetli bir sarsıntı yaşandı.

Olayın ayrıntıları

Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) tarafından yapılan açıklamada, depremin yerel saatle 23.33'te gerçekleştiği ve büyüklüğünün 6 olduğu bildirildi.

Açıklamada, depremin merkez üssünün Dağıstan Cumhuriyeti'nde Derbent şehrinin 41 kilometre kuzeybatısı olduğu ve sarsıntının 12 kilometre derinlikte kaydedildiği yer aldı.

Hissedilme ve ilk bilanço

Depremin, Dağıstan'ın yanı sıra çevre bölgelerde ve Azerbaycan'da da hissedildiği belirtiliyor. İlk bilgilere göre herhangi bir can kaybı veya hasar bildirilmedi.

Gelişmelerle ilgili bilgiler Ria haber ajansı ve EMSC kaynaklarından paylaşılmaya devam ediyor.

