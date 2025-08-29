DOLAR
Dakka'da On Binler Gazze İçin Sokakta: İsrail Saldırılarına ve Açlık Krizine Son Çağrısı

Dakka'da on binler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarının ve açlık krizinin durdurulması için uluslararası topluma acil müdahale çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 29.08.2025 19:48
Güncelleme Tarihi: 29.08.2025 19:48
Bangladeş’in başkenti Dakka’da on binlerce kişi, Gazze’deki İsrail saldırılarının ve bölgede derinleşen açlık krizinin durdurulması için uluslararası toplumdan acil müdahale talep etti.

Gösteri ve Talepler

Başkentteki Baitul Mukarram Ulusal Camisi önünde toplanan göstericiler, Birleşmiş Milletler (BM)'den kuşatma altındaki Gazze'de neler olup bittiğini öğrenebilmesi için bölgeye medya erişimi sağlanmasını istedi.

Bangladeş'teki Cemaat-i İslami Partisinin öğrenci kanadı Chhatra Shibir'in Başkanı Cahidul İslam, protestoda İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT)'nın İsrail'e yaptırım uygulaması gerektiğini vurguladı. İslam, ayrıca Bangladeş geçici hükümeti'ne İsrailli şirketlerle anlaşma veya ticaret yapmama çağrısı yaptı ve Gazze’ye acil insani yardım gönderilmesini talep etti.

Konuşmasında İslam, Filistin ve Mescid-i Aksa'nın Bangladeş’teki okul müfredatına dahil edilmesini de istedi.

Gazetecilerden Destek

Ülke genelindeki gazeteciler, Gazze’deki meslektaşlarının İsrail güçleri tarafından hedef alınmasını protesto etti. Dakka, Çittagong ve diğer şehirlerde bir araya gelen gazeteciler, "Gazetecilik suç değildir", "Gazeteciler hedef değildir" ve "Gazetecileri öldürmeyi durdurun" yazılı pankartlar taşıdı.

Bangladeşli Uluslararası Medya Mensupları (BJIM) tarafından yapılan açıklamada, "İsrail ordusu, Gazze’de gazetecileri hedef almayı bırakmalı. Gazeteciler, çatışma bölgelerinde mesleki görevlerini yerine getiren sivillerdir, kurban haline getirilmemelidir." ifadeleri kullanıldı.

