Dakka, Dünyanın En Kirli Hava Kalitesine Sahip Şehir Olmaya Devam Ediyor

Dakka, Hava Kirliliği Sorunlarıyla Mücadelede Başı Çekiyor

Bangladeş'in başkenti Dakka, bu sabah gerçekleştirilen ölçümlere göre dünyanın en kirli hava kalitesine sahip kenti olma unvanını koruyor. Hava Kalitesi Endeksi (AQI) verileri, ülkenin milyonlarca insanının sağlığını tehdit eden hava kirliliğinin "tehlikeli" seviyesini sürdürdüğünü ortaya koydu.

Dhaka Tribune gazetesinin haberine göre, bu sabah kaydedilen 241 AQI değeriyle başkent Dakka, "çok sağlıksız" kategorisinde yer aldı ve liste başı oldu. Hava kirliliği sorunlarıyla uzun süredir mücadele eden Dakka'nın hava kalitesi, kış aylarında genellikle "sağlıksız" seviyelere ulaşıyor.

Dünyada Hava Kirliliği Sıralaması

Dakka'nın ardından sırasıyla Pakistan'ın Lahor kenti 219, Vietnam'ın başkenti Hanoi 194 ve Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi 191 AQI değerleriyle listede yer aldı. Bu veriler, bölgedeki hava kirliliği krizinin ciddiyetini bir kez daha gözler önüne seriyor.

Uzmanlar, hava kalitesinin sürekli düşmesinin yanı sıra, bu durumun sağlık üzerindeki olumsuz etkilerinin de altını çiziyor. Hava kirliliği ile mücadelede Bangladeş'in alması gereken daha fazla önlem bulunuyor.