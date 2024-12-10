DOLAR
34,84 -0,07%
EURO
36,71 0,15%
ALTIN
2.983,36 -0,26%
BITCOIN
3.389.319,46 -0,76%

Dakka, Dünyanın En Kirli Hava Kalitesine Sahip Şehir Olmaya Devam Ediyor

Dakka, bu sabah yapılan ölçümlere göre dünyanın en kirli hava kalitesine sahip şehir olmaya devam ediyor, AQI 241 seviyesine ulaştı.

Yayın Tarihi: 10.12.2024 12:07
Güncelleme Tarihi: 10.12.2024 12:07
Dakka, Dünyanın En Kirli Hava Kalitesine Sahip Şehir Olmaya Devam Ediyor

Dakka, Hava Kirliliği Sorunlarıyla Mücadelede Başı Çekiyor

Bangladeş'in başkenti Dakka, bu sabah gerçekleştirilen ölçümlere göre dünyanın en kirli hava kalitesine sahip kenti olma unvanını koruyor. Hava Kalitesi Endeksi (AQI) verileri, ülkenin milyonlarca insanının sağlığını tehdit eden hava kirliliğinin "tehlikeli" seviyesini sürdürdüğünü ortaya koydu.

Dhaka Tribune gazetesinin haberine göre, bu sabah kaydedilen 241 AQI değeriyle başkent Dakka, "çok sağlıksız" kategorisinde yer aldı ve liste başı oldu. Hava kirliliği sorunlarıyla uzun süredir mücadele eden Dakka'nın hava kalitesi, kış aylarında genellikle "sağlıksız" seviyelere ulaşıyor.

Dünyada Hava Kirliliği Sıralaması

Dakka'nın ardından sırasıyla Pakistan'ın Lahor kenti 219, Vietnam'ın başkenti Hanoi 194 ve Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi 191 AQI değerleriyle listede yer aldı. Bu veriler, bölgedeki hava kirliliği krizinin ciddiyetini bir kez daha gözler önüne seriyor.

Uzmanlar, hava kalitesinin sürekli düşmesinin yanı sıra, bu durumun sağlık üzerindeki olumsuz etkilerinin de altını çiziyor. Hava kirliliği ile mücadelede Bangladeş'in alması gereken daha fazla önlem bulunuyor.

İLGİLİ HABERLER

Banka Mevduatlarında Devlet Garantisi Artıyor: 950 Bin TL'ye Kadar Güvence

Asgari Ücrete Refah Payı Müjdesi: Çalışanları Sevindirecek Açıklamalar

10 Aralık 2024 Günlük Burç Yorumları: Enerji ve Yenilik Dolu Bir Gün

Soğuk Hava ve Kar Yağışı Türkiye'yi Etkileyecek!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bakan Işıkhan, İş Gücü İstatistiklerini Değerlendirdi: İstihdam Oranı Rekor Kırdı!
2
Köstence Sanat Müzesi Türkçe Dilinde Ziyarete Açıldı
3
Malezya Korvet Projesinin Sac Kesim Töreni Gerçekleştirildi
4
Antalya'da 90 Yıl Sonra Kahve Bitkisi Yetiştiriliyor
5
Sultanbeyli'de Otomobille Çarpışan Motosiklet Sürücüsü Yaralandı
6
21 Yıl Sonra Türkiye'ye Kavuşan Mehmet Ertürk'ün Duygusal Buluşması
7
Yerlikaya: Suriyelilerin Gönüllü Dönüşü 1,5-2 Kat Arttı

10 Aralık 2024 Günlük Burç Yorumları: Enerji ve Yenilik Dolu Bir Gün

Soğuk Hava ve Kar Yağışı Türkiye'yi Etkileyecek!

Devletin 72.000 TL BES Desteği İçin Son Günler!

Ehliyet Alma Yaşı 16'ya Düşürüldü! Resmi Gazete'deki Değişiklikler

Chery'den 0 Faizli Kredi İmkanı ile TIGGO8 PRO MAX Satışı Başladı

Emeklilere Promosyonda Rekor Ödeme: 21.000 TL!

Asgari Ücret Görüşmeleri Başlıyor: Emekli Maaşları Yüzde 50 Düşük

Annelere Erken Emeklilik Müjdesi: 6 Yıl Erken Emeklilik Fırsatı

Sednaya Hapishanesi'nde İşkence Yöntemleri: Kurbanların Tanıklıkları

Asgari Ücrete Refah Payı Müjdesi: Çalışanları Sevindirecek Açıklamalar

A101'de 6 Gün Sürecek Dev İndirim: 249 TL'den 119 TL'ye düştü

Banka Mevduatlarında Devlet Garantisi Artıyor: 950 Bin TL'ye Kadar Güvence