Damkacı: Acil Sağlıkta Hızlı Müdahale ve Doğru Yönlendirme Önceliğimiz

Dr. Ferhat Damkacı, Bölge Acil Sağlık Koordinasyon Merkezi toplantısında hastaların doğru ve hızlı yönlendirilmesi ve iş birliğinin önemini vurguladı.

Yayın Tarihi: 10.12.2025 14:23
Güncelleme Tarihi: 10.12.2025 14:23
Bilecik İl Sağlık Müdürü Dr. Ferhat Damkacı, hastaların doğru ve hızlı biçimde yönlendirilmesinin önemine dikkat çekti. Damkacı, acil sağlık hizmetlerinin etkinliğini artırmak ve vatandaşlara hızlı müdahale imkânları sağlamak için iş birliğinin şart olduğunu belirtti.

Toplantı ve Katılımcılar

Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda Eskişehir Şehir Hastanesi'nde gerçekleştirilen Bölge Acil Sağlık Koordinasyon Merkezi değerlendirme toplantısına; Bilecik İl Sağlık Müdürü Dr. Ferhat Damkacı'nın yanı sıra Kütahya İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ensar Durmuş, Afyonkarahisar Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Op. Dr. Mehmet Duran ve ilgili birim başkanları katıldı.

Gündem ve Değerlendirme

Toplantının ana gündemini, bölge illerinde yürütülen acil sağlık hizmetlerinin genel çerçevesi oluşturdu. Katılımcılar, sunulan hizmetlerin güçlendirilmesi, hastaların doğru ve hızlı biçimde yönlendirilmesi, il bazındaki koordinasyonun artırılması ve ortak çalışma alanlarının geliştirilmesi konularında kapsamlı değerlendirmelerde bulundu.

Bölge genelinde acil sağlık hizmetlerinin daha etkin ve bütüncül şekilde yürütülmesi amacıyla yeni adımların tartışıldığı toplantıda mevcut durum detaylı şekilde ele alındı. Damkacı, toplantı sonrası yaptığı değerlendirmede şunları söyledi: "Bilecik olarak acil sağlık hizmetlerinin kalitesini yükseltmek ve vatandaşlarımıza hızlı müdahale imkanlarını güçlendirmek için iş birliğine her zaman önem veriyoruz".

