Daniel Day-Lewis'in Film Çekimlerinde Park Cezası Şoku

Daniel Day-Lewis ve Park Cezası Krizi

Ünlü aktör Daniel Day-Lewis ile Sean Bean başrollerde yer aldığı yeni film Anemone'nin çekimleri, polis tarafından uygulanan park cezaları nedeniyle kesintiye uğradı.

Film Çekimleri Cheshire'da Başladı

BBC'nin haberine göre, Day-Lewis ve 26 yaşındaki oğlu Ronan tarafından senaryosu yazılan Anemone, Chester'ın Handbridge bölgesinde çekiliyor. 67 yaşındaki aktör Daniel Day-Lewis ve 65 yaşındaki Sean Bean, İngiltere'nin kuzeybatısında görüldü.

Belediyeden Cezalar Üzerine Açıklama

Cheshire West ve Chester Belediyesi, film ekibinin araçlarını yol kenarına park etme taleplerini geri çevirdi. Yoldan geçenler tarafından çekilen ve sosyal medyada yayımlanan fotoğraflarda, trafik memurlarının yol kenarındaki park halindeki araçlara park cezası kestiği görüldü.

Handbridge bölgesinden meclis üyesi Matt Carter, belediye ile görüştüğünü ancak yetkinin karayollarında olduğunu öğrendiğini belirtti. Bu durum, filmin çekimlerinin aksammasına neden oldu.

Day-Lewis'in Dönüşü

Söz konusu film, Daniel Day-Lewis'in 2017 yılında oyunculuğu bırakmasından sonraki ilk uzun metrajlı projeleri arasında olması bekleniyor.