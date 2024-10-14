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Danimarka'da Viking Dönemine Ait 50 İskelet Keşfedildi

Danimarka'da yapılan kazılar sonucunda oldukça iyi korunmuş yaklaşık 50 Viking iskeleti bulundu.

Yayın Tarihi: 14.10.2024 16:53
Güncelleme Tarihi: 14.10.2024 16:53
Danimarka'da Viking Dönemine Ait 50 İskelet Keşfedildi

Danimarka'da Olağanüstü Viking İskeletleri Keşfi

Danimarka'nın Odense şehrine bağlı Aasum köyünde, elektrik hattı yenileme çalışmaları sırasında bulunan yaklaşık 50 Viking'e ait iskeletin keşfi arkeologları heyecanlandırdı.

Associated Press'in aktardığına göre, kazılar 6 ay sürdü ve 2000 metrekarelik bir mezarlık alanı üzerinde gerçekleştirildi. Arkeologlar, "olağanüstü iyi korunmuş" iskeletlerle karşılaştı.

Arkeolog Michael Borre Lundo'nun Değerlendirmesi

Çalışmaları yöneten arkeolog Michael Borre Lundo, "Bu bulgu çok heyecan verici çünkü mükemmel korunmuş iskeletler bulduk." ifadesini kullandı. Lundo, bu bulguların bilimsel keşifler için "yepyeni bir araç kutusu" sağladığını belirtti ve tüm iskeletlerin DNA analiziyle incelenmesini umduğunu vurguladı.

DNA Analizleri ile Tarih Yazılacak

Uzmanların amacı, kazıdan elde edilen verileri kullanarak Viking dönemine ait sosyal yapı, göç ve akrabalık ilişkilerini incelemek ve bu dönemde yaşamış insanların hikâyelerini yeniden oluşturmaktır. Bilindiği gibi, milattan sonra 793-1066 yılları arasında İskandinavların, Avrupa'daki fetih ve ticaretleriyle tanınan bir dönemdir.

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