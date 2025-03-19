Danimarka İstihbaratı: Grönland Seçimlerinde Yabancı Etki Tespit Edilmedi

Danimarka istihbaratı, Grönland'daki seçimlerde herhangi bir yabancı hükümet etkisi tespit edilmediğini duyurdu. Bu açıklama, ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland üzerinde "kontrolünü ele geçirme" tehdidinin ardında gerçekleşti.

Danimarka Savunma İstihbarat Servisi (FE) ve Polis İstihbarat Servisi (PET), Grönland'daki seçimlere yönelik detaylı bir analiz yaptı. Yapılan incelemeler sonucunda, seçimleri hedef alan sistematik ve koordineli bir dış etki tespit edilemediği vurgulandı.

Ancak, açıklamada sosyal medyada seçimle ilgili dezenformasyon faaliyetlerine dikkat çekildi. Danimarkalı ve Grönlandlı siyasetçilerin adına açılan sahte hesaplarla yanlış bilgilerin yayıldığı kaydedildi.

Grönland, 11 Mart'ta yapılan seçimlerde muhalefet partisi Demokraatit (Demokratlar), oyların yüzde 29,9'unu alarak parlamentoda çoğunluğu sağladı. Bu seçimler, Trump'ın Grönland'ı ilhak etme konusundaki açıklamaları gölgesinde gerçekleşti.

Trump, Grönland'ın ABD tarafından ilhak edilip edilmeyeceğine dair soruya "Bence bu gerçekleşecek. Bu konuda bir anlaşma yapmak zorundayız ve Danimarka bunu yapamıyor. Danimarka ile görüşüyoruz. Ulusal güvenliğimiz için buna gerçekten ihtiyacımız var." şeklinde yanıt vermişti.