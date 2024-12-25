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Danimarka, Trump'ın Grönland Açıklamalarından Sonra Savunma Harcamalarını Arttırıyor

Danimarka, Trump'ın Grönland'ı kontrol etme önerisi sonrası savunma harcamalarını artırmayı planlıyor.

Yayın Tarihi: 25.12.2024 10:56
Güncelleme Tarihi: 25.12.2024 10:56
Danimarka, Trump'ın Grönland Açıklamalarından Sonra Savunma Harcamalarını Arttırıyor

Danimarka, Savunma Harcamalarını Artıracak

Danimarka, ABD'nin 47. Başkanı Donald Trump'ın "Grönland'ın ABD kontrolünde olması gerektiği" yönündeki açıklamalarının ardından savunma harcamalarını artırmayı planladığını duyurdu. Danimarka Savunma Bakanı Troels Lund Poulsen, yeni bir savunma paketi açıkladı.

Yeni Savunma Paketi Detayları

Poulsen, uzun yıllar boyunca Kuzey Kutbu'na yeterince yatırım yapmadıklarını belirterek, bölgede "daha güçlü bir varlık" sergilemeyi amaçladıklarını ifade etti. Grönland için hazırlanan paket kapsamında, bölgeye iki devriye gemisi, iki uzun menzilli insansız hava aracı ve kızaklı köpekler sevk edileceği bilgisini paylaştı.

Trump'ın Açıklamalarına Tepkiler

Poulsen, Trump'ın açıklamalarına atıfta bulunarak yeni savunma paketinin zamanlamasını "kaderin ironisi" olarak nitelendirdi. ABD'de görevi devralmaya hazırlanan Trump, 23 Aralık'ta Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, Grönland'ın ABD kontrolünde olması gerektiğine ilişkin söylemini yineleyerek, Ada'nın mülkiyeti ve kontrolüne sahip olmanın "mutlak zorunluluk" olduğunu savunmuştu.

Grönland Başbakanı'ndan Tepki

Trump'ın bu sözleri Grönland yetkilileri başta olmak üzere birçok kesimden tepki çekti. Grönland Başbakanı Mute Bourup Egede, AA muhabirine yaptığı yazılı açıklamada, Grönland'ın "satılık olmadığını" vurgulayarak, "Grönland, Grönland halkına aittir. Biz satılık değiliz ve asla satılık olmayacağız. Uzun süredir devam eden özgürlük mücadelemizi kaybetmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

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