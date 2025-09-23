Danimarka ve Hollanda'dan Filistin Devleti'ni Tanıma Koşulu

BM Konferansında net mesaj

Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen ile Hollanda Dışişleri Bakanı David van Weel, Fransa ve Suudi Arabistan öncülüğünde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) bünyesinde Filistin Meselesine Çözüm Bulunması ve İki Devletli Çözümün Hayata Geçirilmesi Konulu Yüksek Düzeyli Uluslararası Konferans'ta, ülkelerinin belirli koşullar altında Filistin Devleti'ni tanıyabileceğini açıkladı.

Bakanların açıklamaları

Van Weel, Gazze'deki "korkunç savaşın" sona ermesi gerektiğini vurguladı ve Batı Şeria'daki endişe verici gidişatın tersine çevrilmesi gerektiğini belirtti. Hollanda'nın, ulusal ve Avrupa düzeyinde attığı adımlarla İsrail'in rotasını değiştirmeye çalıştığını söyledi.

Van Weel, Filistin toprakları üzerinde tam kontrol sahibi, meşru ve demokratik bir Filistin yönetiminin "yaşanabilir bir Filistin"in kurulması için hayati önem taşıdığını dile getirdi. Ayrıca Hamas'ın gelecekteki Filistin yönetiminde rolü olmaması, esirleri serbest bırakması ve silahsızlanması gerektiğini savundu ve olası bir çözümün "İsrail'in güvenliğini garanti etmesi gerektiğini" ekledi.

Van Weel, "Hollanda, şimdi başlaması gereken siyasi sürecin bir parçası olarak, daha sonraki bir aşamada Filistin Devleti'ni tanıyacaktır." dedi.

Rasmussen de konuşmasında, "Gazze'deki savaş dayanılmaz boyutlarda bir insani felakete yol açmış ve İsrail askeri saldırılarını genişletmektedir. Bu durumun derhal sona ermesi gerekmektedir. İsrail şimdi rotasını değiştirmelidir." ifadelerini kullandı.

Tanıma için belirtilen koşullar

Rasmussen, iki devletli çözümün, İsrail'in yasadışı yerleşimlerin genişletilmesine karşı çıkmaması ve Gazze ile Batı Şeria'yı ilhak etme tehditleri nedeniyle zorluklarla karşı karşıya olduğunu vurguladı. Filistin Devleti'nin tanınmasının "anahtarının artık İsrail hükümetinin değil, Filistinlilerin elinde olması" gerektiğini söyledi.

Rasmussen, Danimarka'nın belirli koşullar sağlandığında Filistin'i bir devlet olarak tanımaya hazır olduğunu şu şekilde sıraladı: "İsrailli rehineler serbest bırakıldığında, Hamas silahsızlandırıldığında ve Gazze'de artık rol oynamadığında, Filistin Yönetimi'nin reform gündeminde daha fazla ilerleme kaydedildiğinde ve gelecekteki Filistin devletinin silahsızlandırılacağından emin olunduğunda."