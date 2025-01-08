Danıştay, Bazı Davaları Öncelikli İnceleme Kapsamına Aldı

Danıştay'dan Önemli Karar

Danıştay Başkanlar Kurulu, bazı davaların öncelikli olarak incelenmesine ilişkin önemli bir karar aldı. Bu karar, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni düzenlemeye göre, Danıştay Başkanı veya daire başkanlarınca özellikle öncelikli görülmesi gereken işler erkenden görüşülecek.

Öncelikli İnceleme Kapsamı

Öncelikli inceleme kapsamına girecek davalar arasında; feragat, vazgeçme ve kabul istemli başvurular ile ivedi yargılama usulü ve merkezi sınavlara ilişkin konular yer alacak. Bunun yanı sıra, yürütmenin durdurulması ve ilk inceleme kararlarının temyizi gibi işlemler de bu kapsamda değerlendirilecek.

Öne Çıkan Diğer Davalar

İlk inceleme kararlarına ilişkin bozma kararı sonrası yapılan değerlendirmeler, bireysel başvuru sonucu Anayasa Mahkemesince yeniden yargılama yapılması için gönderilen dosyalar, kamu düzeni ve güvenlik ile sağlık ve ekonomiye yönelik işlemler de öncelikli olarak ele alınacak.

Ayrıca, çeşitli ticari faaliyetlerin engellenmesi, afet yönetimi ve kamulaştırma işlemleri, İmar Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesindeki mühürleme ve yıkım kararları da sürecin bir parçasını oluşturuyor.

Bilişim ve Enerji Sektöründe Önemli İşlemler

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu gibi birçok alanda alınan kararlar, öncelikli incelemeye tabi olacak. Bu şekilde, kritik süreçlerin hızlı bir şekilde sonuçlandırılması amaçlanıyor.

Son olarak, öncelikli ve öncelikli olmayan davalar, geliş tarihine göre sıralanarak sonuçlandırılacak. Bu yeni uygulama ile Danıştay, adaletin daha hızlı bir şekilde sağlanmasına katkı sağlamayı hedefliyor.