Datça Yat Limanı 2025 Yazında Bin 699 Tekneyi Ağırladı

Muğla'nın Datça Yat Limanı 2025 yaz sezonunda limana bin 699 teknenin giriş çıkış yaptığını, feribot hatları ve yeni liman projelerinin ilgiyi artırdığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 24.12.2025 16:51
Güncelleme Tarihi: 24.12.2025 16:51
Datça Yat Limanı 2025 Yazında Bin 699 Tekneyi Ağırladı

Muğla’nın Datça ilçesindeki Datça Yat Limanı, 2025 yaz sezonunda yoğun deniz trafiğine sahne oldu. Yaz boyunca limana bin 699 teknenin giriş ve çıkış yaptığı kaydedildi.

Limanı kullanan teknelerin büyük bölümünü yerli ve yabancı bayraklı yatlar oluşturdu. Özellikle Ege ve Akdeniz rotasında seyreden yatların Datça’yı tercih etmesi, yaz aylarında limandaki hareketliliği önemli ölçüde artırdı.

Feribot Hattı ve Projeler İlgi Artırıyor

Datça’nın deniz ulaşımına yönelik devam eden ve planlanan projelerin de limana olan ilgiyi artırdığı belirtildi. Yeni Sömbeki (Simi) - Datça feribot hattı çalışmalarının sürdüğü ve sürecin Datça Kaymakamlığı tarafından yakından takip edildiği öğrenildi. Ayrıca İstanköy (Kos) - Datça feribot seferlerinin de yılbaşından sonra başlatılmasının planlandığı bildirildi.

Liman Başkanlığı: Yeni Dönem, Yeni Adımlar

Geçtiğimiz Kasım ayı itibarıyla Datça Liman Başkanlığı görevini devralan Cengiz Kelepçe, liman yönetiminde yenilenme hedefiyle çalışmalara başladıklarını belirtti. Kelepçe, öncelikli ihtiyaçlardan birinin hizmet binası olduğunu vurgulayarak, konuyla ilgili Milli Emlak Müdürlüğü ile görüşmeler yapıldığını ve sürecin olumlu ilerlediğini aktardı.

Kelepçe, yeni bina çalışmasının hayata geçmesi halinde lojman planlamasının da gündeme geleceğini söyledi. Datça’nın denizcilik potansiyelini artırmak için çalışmaya devam edeceklerini ifade eden Kelepçe, Datça Liman Başkanlığı’nın tekneler için daha fazla tercih edilen bir uğrak noktası haline gelmesi ve özellikle büyük teknelerin bölgeye yönelmesi adına katkı sunacaklarını ekledi.

