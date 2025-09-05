DOLAR
David Lammy Körfez Ziyaretinde: Gazze'de Ateşkes İçin BAE, Katar ve Suudi Arabistan'a Gidiyor

İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, Gazze'de ateşkes, esirlerin salıverilmesi ve insani yardımlar için BAE, Katar ve Suudi Arabistan'da üç günlük temaslarda bulunacak.

Yayın Tarihi: 05.09.2025 14:18
Güncelleme Tarihi: 05.09.2025 14:18
BAE, Katar ve Suudi Arabistan ile kalıcı barış müzakereleri

İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, Gazze için ateşkes ve kalıcı barış sağlamak amacıyla üç günlük bir Körfez ziyareti gerçekleştirecek.

İngiltere Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Lammy, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Katar ve Suudi Arabistan'daki mevkidaşlarıyla bir araya gelerek bölgedeki gelişmeleri ve çözüm yollarını ele alacak.

Ziyaret kapsamında Lammy'nin gündeminde kalıcı barış, barışın takibi, Hamas'ın silahsızlandırılması ve Gazze'de yeni bir yönetim konuları olacak.

Ayrıca açıklamada, Lammy'nin masaya yatıracağı önceliklerin arasında acil ateşkes, esirlerin salıverilmesi ve yardımların bölgeye girişine izin verilmesi bulunduğu vurgulandı. Metinde yer alan ifadelere göre: "Dışişleri Bakanı, İsrail hükümetinin yeterli yardımın Gazze'ye girmesine izin vermemesinin savunulamaz olduğunun, daha fazla yardımın bölgeye girmesi için daha fazla baskı yapılması gerektiğinin altını çizecek."

İngiltere'nin iki devletli çözüme ve uluslararası partnerlerle koordinasyon halinde Filistin devletini tanıma kararına bağlılığı da açıklamada yeniden teyit edildi.

Lammy'nin değerlendirmeleri şöyle: "Gazze'deki durum oldukça kötü. İnsani kriz her geçen gün daha da kötüleşiyor, kıtlık tüm bölgeyi sarıyor, esirler zalimce alıkonuluyor. İngiltere, Körfez'deki partnerleriyle barışın çerçevesini oluşturmak için çalışıyor. Gazze'de savaşı sona erdirmek sadece ateşkese ulaşmak değil, kalıcı barışa da gitmek demektir."

Lammy, ziyaretin amacını özetleyerek, "Ateşkesi, esirlerin salıverilmesi ve yardımların girişini sağlamak için çalıştıklarını" ve "Kalıcı barış ve iki devletli çözümün temellerinin atılabilmesi için yoğun şekilde çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

