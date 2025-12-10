DBŞT Sınav Başvuruları Başladı: 23 Stajyer Oyuncu, 3 Sahne Uygulayıcısı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu (DBŞT) sınav seçmeleri için başvurular başladı. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Tiyatro Şube Müdürlüğünde görevlendirilmek üzere 23 stajyer oyuncu ve 3 stajyer sahne uygulayıcısı alımı yapılacak.

Başvuru ve Sınav Tarihleri

Başvurular 10 Aralık saat 08.00 itibarıyla başlayacak ve 24 Aralık saat 17.00'de sona erecek. Sınavlar ise 27-28 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Başvuru Dosyası ve Şartlar

Adayların başvuru dosyasında en fazla iki sayfalık özgeçmiş, iki adet fotoğraf, nüfus cüzdanı sureti, noterden tasdikli diploma sureti ve sağlık raporu bulunması gerekiyor.

Başvuru Yöntemi

Başvurular posta yoluyla veya online olarak yapılabilecek. Adayların başvurularını belirtilen süre içinde tamamlamaları gerekiyor.

