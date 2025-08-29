De Sousa'dan Sert Eleştiri: Trump'ı 'Rusya Yanlısı' Olmakla Suçladı

De Sousa, bir üniversitede katıldığı etkinlikte yaptığı konuşmada, ABD yönetiminin Rusya'dan yana bir politika izlediğini iddia etti ve Washington'un tutumuna sert eleştiriler yöneltti.

"Dünyanın en büyük süper gücü Rusya'dan yana çalışıyor." diyen De Sousa, sözlerini şöyle sürdürdü: "Objektif olarak bakıldığında yeni ABD liderliği, stratejik bakımdan Rusya Federasyonu'nu kayırdı. Her gün korkunç yaptırım tehditleri geliyor. Rusya Federasyonu'na karşı herhangi bir ABD yaptırımı var mı? Yok."

Cumhurbaşkanı, Ukrayna-Rusya müzakerelerinde Trump'ın artık "müttefik olmaktan çıktığını" ve kendisini "çatışmanın hakemi konumuna" yerleştirdiğini savundu.

De Sousa ayrıca, Trump'ın olası bir barış anlaşması görüşmelerinden hem Ukrayna'yı hem de Avrupa'yı dışlamasına tepki gösterdi.

Geçmişte de Trump hakkında eleştiriler yönelten De Sousa, ABD liderini "demokrasiden diktatörlüğe doğru kayma peşinde olmak" ve "Rusya'yı kayırmakla" suçladığını hatırlattı.