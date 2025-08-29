DOLAR
De Sousa'dan Sert Eleştiri: Trump'ı 'Rusya Yanlısı' Olmakla Suçladı

Portekiz Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa, Trump'ı Ukrayna-Rusya barış müzakerelerinde Rusya'yı kayırmakla suçladı.

Yayın Tarihi: 29.08.2025 17:37
Güncelleme Tarihi: 29.08.2025 17:37
Portekiz Cumhurbaşkanı, ABD yönetimini Ukrayna-Rusya görüşmelerinde taraf tutmakla eleştirdi

Portekiz Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa, Rusya ile Ukrayna arasında barış sağlanmasına yönelik müzakerelerde ABD Başkanı Donald Trump'ı "Rusya yanlısı" hareket etmekle suçladı.

De Sousa, bir üniversitede katıldığı etkinlikte yaptığı konuşmada, ABD yönetiminin Rusya'dan yana bir politika izlediğini iddia etti ve Washington'un tutumuna sert eleştiriler yöneltti.

"Dünyanın en büyük süper gücü Rusya'dan yana çalışıyor." diyen De Sousa, sözlerini şöyle sürdürdü: "Objektif olarak bakıldığında yeni ABD liderliği, stratejik bakımdan Rusya Federasyonu'nu kayırdı. Her gün korkunç yaptırım tehditleri geliyor. Rusya Federasyonu'na karşı herhangi bir ABD yaptırımı var mı? Yok."

Cumhurbaşkanı, Ukrayna-Rusya müzakerelerinde Trump'ın artık "müttefik olmaktan çıktığını" ve kendisini "çatışmanın hakemi konumuna" yerleştirdiğini savundu.

De Sousa ayrıca, Trump'ın olası bir barış anlaşması görüşmelerinden hem Ukrayna'yı hem de Avrupa'yı dışlamasına tepki gösterdi.

Geçmişte de Trump hakkında eleştiriler yönelten De Sousa, ABD liderini "demokrasiden diktatörlüğe doğru kayma peşinde olmak" ve "Rusya'yı kayırmakla" suçladığını hatırlattı.

