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DeepSeek'in Güvenlik Açığı: Kullanıcı Verileri Çin'e Aktarılabilir Mi?

DeepSeek'in internet sitesinde, kullanıcı verilerini Çinli China Mobile'a iletecek kodlar tespit edildi. Uzmanlar tehlikeye dikkat çekiyor.

Yayın Tarihi: 05.02.2025 18:24
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 18:24
DeepSeek'in Güvenlik Açığı: Kullanıcı Verileri Çin'e Aktarılabilir Mi?

DeepSeek'te Endişe Verici Güvenlik Açığı

Çinli yapay zeka şirketi DeepSeek'in internet sitesinde, bazı kullanıcı bilgilerini China Mobile adlı telekom şirketine iletebilecek bilgisayar kodlarının bulunduğu bildirildi. Kanadalı siber güvenlik şirketi Feroot Security tarafından tespit edilen bu durum, Associated Press (AP) ile paylaşıldı ve ardından uzman bir ekip tarafından incelendi.

Hassas Verilerin Tehlikesi

Yapılan incelemede, DeepSeek'in giriş sisteminde, bazı kullanıcı verilerini 2019

Uzmanlar, kullanıcıların yapay zeka platformlarına kişisel veya iş bilgileri gibi hassas veriler girmesinin, bu tarz verilerin Çin’e sızdırılma ihtimalinin büyük bir güvenlik riski oluşturduğuna dikkat çekiyor. Feroot üst düzey temsilcisi Ivan Tsarynny, Çin'in Amerikalılara ilişkin araştırma yapmasına izin verilmesine yönelik eleştirilerde bulunarak şöyle dedi: "Böyle bir olayın tesadüfen olduğuna inanmak çok zor. Bu olayda çok fazla sıra dışı öğe var. Ateş olmayan yerden duman çıkmaz derler, ve burada gerçekten çok fazla duman var."

Ulusal Güvenlik Endişeleri

Tsarynny, durumu daha önce ulusal güvenlik endişeleri nedeni ile yasaklanması gündeme gelen TikTok ile karşılaştırarak, "Bu yalnızca eğlence videoları paylaşmak değil. Son derece kişisel ve hassas iş bilgilerini içerebilecek soru ve bilgilerin paylaşılması söz konusu." ifadelerini kullandı.

DeepSeek ve China Mobile, konu hakkında henüz bir açıklama yapmamış durumda.

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