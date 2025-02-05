DeepSeek'in Güvenlik Açığı: Kullanıcı Verileri Çin'e Aktarılabilir Mi?

DeepSeek'te Endişe Verici Güvenlik Açığı

Çinli yapay zeka şirketi DeepSeek'in internet sitesinde, bazı kullanıcı bilgilerini China Mobile adlı telekom şirketine iletebilecek bilgisayar kodlarının bulunduğu bildirildi. Kanadalı siber güvenlik şirketi Feroot Security tarafından tespit edilen bu durum, Associated Press (AP) ile paylaşıldı ve ardından uzman bir ekip tarafından incelendi.

Hassas Verilerin Tehlikesi