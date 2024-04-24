DEM Parti Batman il binasında arama yapıldı: Parti yetkilileri operasyona tepki gösterdi

Batman'da Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü bir terör soruşturması kapsamında, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) il binasında arama yapıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, il binasında yaklaşık 4 saat süren bir arama yapıldı ve çok sayıda doküman ile bazı PKK'lı teröristlerin fotoğraflarına el konuldu.







Arama sırasında il binasının girişi kapatılırken, çevresinde de güvenlik önlemleri alındı. Operasyonun ardından partililer il binası önünde toplandı ve DEM Parti İl Eş Başkanı Mustafa Mesut Tekik bir basın açıklaması yaptı. Tekik, yapılan aramanın meşru siyasi faaliyetlere yönelik olduğunu belirterek, el konulan materyallere sahip çıkacaklarını ve operasyonun ardında yatan nedenleri araştıracaklarını ifade etti.

DEM Parti il binasında gerçekleştirilen operasyonla ilgili olarak yetkililerin tepkisi devam ederken, olayın detayları henüz netlik kazanmadı.