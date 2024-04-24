Bist 100
9.722,09 0%
DOLAR
32,55 0%
EURO
34,89 0,01%
ALTIN
2.414,97 -0,12%

DEM Parti Batman il binasında arama yapıldı: Parti yetkilileri operasyona tepki gösterdi

Batman'da yürütülen bir terör soruşturması kapsamında DEM Parti il binasında yapılan aramada el konulan materyallere tepki gösterildi.

Yayın Tarihi: 24.04.2024 21:55
Güncelleme Tarihi: 24.04.2024 21:55
DEM Parti Batman il binasında arama yapıldı: Parti yetkilileri operasyona tepki gösterdi

Batman'da Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü bir terör soruşturması kapsamında, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) il binasında arama yapıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, il binasında yaklaşık 4 saat süren bir arama yapıldı ve çok sayıda doküman ile bazı PKK'lı teröristlerin fotoğraflarına el konuldu.

dem

Arama sırasında il binasının girişi kapatılırken, çevresinde de güvenlik önlemleri alındı. Operasyonun ardından partililer il binası önünde toplandı ve DEM Parti İl Eş Başkanı Mustafa Mesut Tekik bir basın açıklaması yaptı. Tekik, yapılan aramanın meşru siyasi faaliyetlere yönelik olduğunu belirterek, el konulan materyallere sahip çıkacaklarını ve operasyonun ardında yatan nedenleri araştıracaklarını ifade etti.

DEM Parti il binasında gerçekleştirilen operasyonla ilgili olarak yetkililerin tepkisi devam ederken, olayın detayları henüz netlik kazanmadı.

İLGİLİ HABERLER

Memurların yeni gözdesi SUV model oldu! İşte dikkat çeken fiyatı

Emeklinin cebini şenlendiren zam yolda! SGK uzmanı Temmuz zammını erken sızdırdı

Bakanlıktan emekliye ah vah çektirtecek gelişme! 'Temmuz zammı hiç de beklediğiniz gibi olmayacak'

Sıfır otomobil almak isteyenlerin aradığı liste! 1 milyon TL'den ucuz sıfır otomobiller

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
2
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
3
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
4
İstanbullulara müjdeli haber verildi! 31 Mart'a kadar tamamen ücretsiz olacak
5
e-Devlet'ten başvuru yapmayan 12.980 TL cezaya mahkum! Artık fazla süreniz kalmadı
6
Bu ürünü alanlar hemen iade etsin! Bakanlık 81 ile duyurdu
7
EYT'yi kaçırana eksik primle emeklilik kapısı aralandı! SGK'ya tek başvuru sorunu çözecek

Annelere aylık 11.290 TL maaş bağlanıyor! SGK bunu yapana 12 ay kesintisiz ödeyecek

Altın fiyatları bir düştü bir kalktı! Uzman isim altının 1 ay sonraki kaderini yazdı!

Emeklinin cebini şenlendiren zam yolda! SGK uzmanı Temmuz zammını erken sızdırdı

Sıfır otomobil almak isteyenlerin aradığı liste! 1 milyon TL'den ucuz sıfır otomobiller

Kadir Dede 29 Nisan’da Route Coffe’de!

81 ilde tapusu olanlar dikkat! Bunu yapana devlet her ay kira ödeyecek!

Ciltteki kırışıklıkları ütü gibi açıyor! Doğadan gelen doğal kırışıklık kremi

Memurların yeni gözdesi SUV model oldu! İşte dikkat çeken fiyatı

Emekli maaşlarına Nisan ayarı! Hesaplar değişti: Yeni maaşlar kuruşu kuruşuna hesaplandı

Elinde TL'si olup bunu yapan ah vah edecek! Uzmanlar bas bas bağırdı

Cebinde Bankkkart'ı olanlara duyuruldu! 23.59'a kadar bunu yapmayan pişman olacak

Bakanlıktan emekliye ah vah çektirtecek gelişme! 'Temmuz zammı hiç de beklediğiniz gibi olmayacak'