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DEM Parti'den Barış ve Adalet Çağrısı

DEM Parti Eş Genel Başkanı Oruç, barış, adalet ve toplumsal eşitlik vurgusu yaptı.

Yayın Tarihi: 08.10.2024 15:38
Güncelleme Tarihi: 08.10.2024 15:42
DEM Parti'den Barış ve Adalet Çağrısı

DEM Parti'nin Barış ve Eşitlik Vurgusu

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tulay Hatımoğulları Oruç, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Oruç, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Türkiye partisi olun" çağrısına yanıt vererek, "DEM Parti zaten bir Türkiye partisi. İçindeki temsiliyetler ile tüm halkların, inançların temsil edildiği bir oluşumdur," ifadelerini kullandı.

Kadın Cinayetlerine Dikkat Çekti

Oruç, Türkiye'de son 8 ayda 261 kadının katledildiğini ve bu durumun cezasızlık sisteminin bir sonucu olduğunu dile getirdi. "Erkek şiddetine karşı önleyici politikalar derhal hayata geçirilmelidir. Yargı, erkek yargı olmaktan çıkmalıdır," diyen Oruç, İstanbul Sözleşmesi'ne dönülmesi gerektiğini vurguladı.

Ekonomik Sorunlar ve Toplumsal Adalet

Oruç, AK Parti'nin yönetiminden dolayı milyonlarca insanın geçim derdi çektiğini belirtirken, İstanbul'da 1 milyon insanın aç yattığını söyledi. "Gelirde, vergide, ücrette, yargıda adalet yok. Bu iktidarın yönetme ehliyeti kalmamıştır," ifadelerini kullandı.

Orta Doğu'da Barış Çağrısı

İsrail'in Gazze'ye saldırıları sonucunda 40 binden fazla insanın hayatını kaybettiğini dile getiren Oruç, tüm dünya halklarına barış çağrısında bulundu: "Geliniz, sınır tanımadan evrensel bir barış hareketi başlatalım. Barışı birlikte inşa edelim."

Kürt Sorunu ve Bölgesel Çözüm

Kürt sorununun barışçıl bir yaklaşımla çözülmesi gerektiğini belirten Oruç, "Türkiye, İran, Suriye ve Irak'ta halkların eşitliğinin sağlanması önemlidir. Kürt sorununu çözmek, bölge barışına katkı sağlayacaktır," dedi.

Siyasi Partilere Eleştiriler

Oruç, hem iktidara hem de muhalefete sorular yöneltti: "AKP ve ortakları bu tablonun neresindeler? Ana muhalefet partisinin çözüm önerileri neler?" DEM Parti olarak onurlu barış istediklerini ifade etti.

Gazetecilerle Görüşme

Toplantının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Oruç, yeni bir dönemin başlaması için yol temizliği gerektiğini yineledi. "Kürt sorununun barışçıl çözümü, Türkiye’nin demokratikleşmesini sağlayacaktır," dedi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatımoğulları Oruç, partisinin TBMM grup toplantısına...

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatımoğulları Oruç, partisinin TBMM grup toplantısına katıldı.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatımoğulları Oruç, partisinin TBMM grup toplantısına...

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatımoğulları Oruç, partisinin TBMM grup toplantısına katıldı.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatımoğulları Oruç, partisinin TBMM grup toplantısına...

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatımoğulları Oruç, partisinin TBMM grup toplantısına katıldı.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatımoğulları Oruç, partisinin TBMM grup toplantısına...

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatımoğulları Oruç, partisinin TBMM grup toplantısına katıldı.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatımoğulları Oruç, partisinin TBMM grup toplantısına...

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatımoğulları Oruç, partisinin TBMM grup toplantısına katıldı.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatımoğulları Oruç, partisinin TBMM grup toplantısına...

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatımoğulları Oruç, partisinin TBMM grup toplantısına katıldı.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatımoğulları Oruç, partisinin TBMM grup toplantısına...

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatımoğulları Oruç, partisinin TBMM grup toplantısına katıldı.

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