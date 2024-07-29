DEM Parti Eş Genel Başkanı Oruç, Hatay'da Toplum Buluşmaları Düzenledi

DEM Parti Eş Genel Başkanı Oruç, Hatay'da Temaslarda Bulundu

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tulay Hatımoğulları Oruç, Hatay'daki çeşitli programlara katıldı ve toplumun farklı kesimleriyle bir araya geldi.

Ekmek ve Adalet Buluşmaları Programı

Oruç, Samandağ ilçesinde bulunan Tekebaşı Çok Amaçlı Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen "Ekmek ve Adalet Buluşmaları Programı"na katılarak, vatandaşlarla bir araya geldi.

Mardin'den Hatay'a Uzanan Temaslar

Mardin'de çiftçilerle başlattıkları buluşmaları Doğubayazıt ve Batman'da devam ettiren Oruç, bu ziyaretler kapsamında Hatay'da da toplumun farklı kesimleriyle buluşmaya büyük önem verdiklerini vurguladı.

Defne'de Vatandaşlarla Bir Araya Geldi

Samandağ'daki programın ardından Oruç, Defne ilçesindeki rezerv alanda vatandaşlarla bir araya geldi ve onlarla sohbet etti.

Oruç'un ziyaretleri, toplumun bir araya gelmesi ve adalet arayışını desteklemek açısından önemli bir adım teşkil ediyor.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tulay Hatımoğulları Oruç, Samandağ ilçesindeki Tekebaşı Çok Amaçlı Toplantı Salonu'nda düzenlenen "Ekmek ve Adalet Buluşmaları Programı"na katılarak konuşma yaptı.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tulay Hatımoğulları Oruç, Samandağ ilçesindeki Tekebaşı Çok Amaçlı Toplantı Salonu'nda düzenlenen "Ekmek ve Adalet Buluşmaları Programı"na katılarak konuşma yaptı.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tulay Hatımoğulları Oruç, Samandağ ilçesindeki Tekebaşı Çok Amaçlı Toplantı Salonu'nda düzenlenen "Ekmek ve Adalet Buluşmaları Programı"na katılarak konuşma yaptı.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tulay Hatımoğulları Oruç, Samandağ ilçesindeki Tekebaşı Çok Amaçlı Toplantı Salonu'nda düzenlenen "Ekmek ve Adalet Buluşmaları Programı"na katılarak konuşma yaptı.