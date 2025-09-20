DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan 32. Musa Anter Ödül Töreni'nde

Bakırköy'de düzenlenen törende basın emekçilerine ödül verildi

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, 32. Musa Anter ve Özgür Basın Şehitleri Gazetecilik Ödül Törenine iştirak etti.

Tören, Bakırköy Cem Karaca Kültür Merkezinde düzenlendi ve program, izleyicilere sunulan bir sinevizyon gösterisi ile başladı.

Törende konuşan Bakırhan, gösterimi izledikten sonra basın emekçilerine verilecek ödüllerin bile az kalacağını düşündüğünü ifade etti.

Bakırhan konuşmasında, "Bir gün Kürdün, Alevinin, emekçinin, eşit yurttaş olduğu, herkesin diliyle, kimliğiyle eşit yurttaşlar olarak yaşadıkları demokratik bir Türkiye'de hep birlikte yaşayacağımızı belirtmek istiyorum." dedi.

Programda bir müzik dinletisi gerçekleştirildikten sonra, bazı gazetecilere ödülleri takdim edildi.