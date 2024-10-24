DEM Parti'li Vekillerin Önemli Açıklamaları

DEM Parti'li Milletvekillerin Açıklamaları

DEM Parti Van Milletvekili Gülcan Kaçmaz Sayyiğit, Van Gölü kıyısında cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in ölümüyle ilgili önemli bulgular paylaştı. Sayyiğit, "Bu dosya 'intihar' denilerek kapatılamaz" ifadelerini kullandı.

Rojin Kabaiş'in Ölümü Üzerine Değerlendirmeler

Sayyiğit, 18 gün boyunca kaybolduktan sonra cansız bedeni bulunan 21 yaşındaki Rojin Kabaiş ile ilgili yürütülen soruşturmada şüpheli durumların göz ardı edildiğini belirtti. Ailesine geç bilgi verildiğini ve arama kurtarma çalışmalarının etkin bir şekilde yürütülmediğini ifade eden Sayyiğit, "Kamuoyuna sıradan bir intihar vakası olarak yansıtılmaya çalışıldı" dedi.

Şiddete Karşı Mücadele

Sayyiğit, genç kızın bedeninde bulunan darp izlerinin de dikkate alınması gerektiğini vurgulayarak, "Rojin Kabaiş dosyası 'intihar' denilerek kapatılamaz. Biz kadınlar, buna asla izin vermeyeceğiz" şeklinde konuştu.

TUSAŞ'a Yönelik Saldırı

DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu ise, TUSAŞ'ın Kahramankazan'daki tesislerine yapılan terör saldırısını kınadı. Gergerlioğlu, "Demokratik çalışmalar yapmaya çalışan bizler için kabul edilemez bir saldırı. Barıştan başka çare yok" dedi.

Çözüm İçin Siyasi Diyalog

Gergerlioğlu, bölgenin sorunlarının ancak diyalog yoluyla çözülebileceğini belirtti. Ayrıca, "Yenidoğan çetesi" soruşturmasına dair de eleştirilerini dile getirerek, sayıya değil kalitede odaklanılması gerektiğini ifade etti.

Gergerlioğlu, Sağlık Bakanlığına yönelttiği soru önergelerine yanıt alamadığından da bahsetti. Yanıt verilmiş olsaydı, belki yüzlerce bebek ölümünün önlenebileceğini savundu.

DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, TBMM'de basın toplantısı düzenledi.