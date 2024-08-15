DEM Parti'nin Bireysel Silahlanmaya Karşı Çağrısı

DEM Parti'li Beştaş'tan Bireysel Silahlanmaya İtiraz

DEM Parti Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş, bireysel silahlanma konusunun aciliyetle ele alınması gerektiğini belirtti. Bu açıklamaları, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında dile getirdi.

Kadına Yönelik Şiddet ve Cinayetler Artıyor

Beştaş, Türkiye'deki kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetleri istatistiklerinin endişe verici boyutlara ulaştığına dikkat çekti. Özellikle İstanbul Arnavutköy'de gerçekleşen Serpil Gül cinayeti ve Türkiye genelinde 3 kadın cinayetinin daha yaşanmış olması, durumu daha da kritik hale getiriyor.

Mevzuatta Değişiklik Zorunlu

Beştaş, "Ülkemiz kadına yönelik hak ihlallerinde ilk sırada yer alıyor ve kadın hakları konusunda ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Yargının bu konuda aldığı tavır, kadın cinayetlerini meşrulaştırıyor," diyerek, cezasızlık politikasının son bulması gerektiğini ifade etti.

Ayrıca, Türkiye'de işlenen cinayetlerin %14'ünün ruhsatlı silahlarla gerçekleştirildiğini vurgulayan Beştaş, "Bu cinayetler durdurulmalı. Bireysel silahlanmaya yönelik yasa değişiklikleri hızla hayata geçirilmeli," dedi.

Toplumsal Farkındalık Yaratma Çağrısı

Son olarak, toplumun kadın cinayetlerine karşı duyarlı olması gerektiğini belirten Beştaş, "Kadın cinayetlerine alışmamalıyız. Eğer Serpil Gül'e yapılan cinayet esnasında 50 kişi evinden çıkıp tepki gösterseydi, belki bu trajedi yaşanmayacaktı. Komşularımızın yardımına koşmak zorundayız," diye ekledi.